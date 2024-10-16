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台達電強化日本AI業務 斬獲樂天、豐田、台積電專案

2024/10/16 21:00

台達電於日本參展2024 CEATEC，東北亞區總經理華健豪（中）、台達日本分公司副社長平松重義（右）和台達品牌管理處專案經理夏德桔（左）出席記者會。（台達電提供）台達電於日本參展2024 CEATEC，東北亞區總經理華健豪（中）、台達日本分公司副社長平松重義（右）和台達品牌管理處專案經理夏德桔（左）出席記者會。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續推進全球AI業務佈局，此次揮軍日本電子資訊高科技綜合展（CEATEC），聚焦人工智慧、綠能通信、智慧製造等3大解決方案；產業鏈人士指出，台達在日本市場除了斬獲樂天、豐田的專案訂單，也替全球晶圓代工龍頭台積電（2330）熊本廠提供設備。

對此，台達電基於客戶保密原則，無法透露專案細節，不過，台達東北亞區總經理華健豪表示，集團已協助日本指標性電信業者打造貨櫃型資料中心，更協助汽車廠商廣島廠建置年發電量約1148MWh太陽光電系統，以及為熊本高科技廠建置UPS不斷電系統，透過具體實績期望驅動AI發展。

台達此次首度於日本展出新一代預製型「All-in-one」資料中心解決方案，將資料中心的基礎設施與IT設備，整合進20呎貨櫃，滿足日本市場對於快速建置與彈性擴充的需求，並展示高速運算800G網通產品。

此外，台達也提供全新AI資料中心液冷及氣冷方案，包含機櫃級冷卻液分配裝置（CDU），以及對應最新圖形處理器（GPU）散熱需求的GB200液冷冷板模組（Cold Plate Loop）、6U超導熱均溫板與高效靜音風扇。

台達此次揮軍日本展會，同步釋出數位雙生（Digital Twin）解決方案，融合AI運算與數位虛擬技術，可縮短設備開發時間約20%，實現95%以上的精準模擬。同時亦有通信基礎設施、能源基礎設施、物聯網架構的樓宇自動化和AI智慧安防雲、智慧生活電源方案等，展現核心節能技術，實踐全球減碳目標，並呼應日本「Society 5.0」超智能社會願景。

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