台灣瑞典簽署電競、生技MOU 聚焦智慧醫療與半導體永續

第40屆台瑞（典）經濟合作會議今日舉行。（國經協會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕第40屆台瑞（典）經濟合作會議今舉辦，會議聚焦在智慧醫療與半導體永續性，同時雙方在電競與生技領域簽署兩項合作備忘錄（MOU），期可進一步促進台瑞產業交流與技術合作。

國際經濟合作協會（國經協會）與瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處（Business Sweden in Taipei）今日共同主辦「第40屆台瑞（典）經濟合作會議」。本次會議聚焦在「智慧永續醫療」及「半導體永續發展」兩大核心議題。

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台瑞雙方企業代表探討智慧醫療、醫療場域優化與空氣品質改善解決方案、智慧製造、3R（減少、再利用、回收）及產品優化等關鍵議題，提供具體可行的綠色轉型方案。

這次會議簽署了兩項MOU，一是我國電子競技運動協會與Sweden Game Arena間的「電競與遊戲產業合作備忘錄」，另一是經濟部生技醫藥發展推動小組與瑞典Swecare醫療保健產業基金會間的「生命科學/生物科技產業合作備忘錄」。

國經協會表示，台瑞經濟合作會議自1986年首次舉辦以來從未中斷，即便疫情期間，仍以視訊方式進行交流與合作，至今已在科技創新、智慧製造、永續議題上取得成果。

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