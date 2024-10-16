不只波音大裁員！空巴也傳砍2500員工 主要集中這部門

空中巴士公司（Airbus）傳出將裁員多達2500人，主要針對國防和航太部門。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前飛機製造大廠波音公司（Boeing）才宣布大砍1萬7000名員工後，空中巴士公司（Airbus）也傳出將裁員多達2500人，主要針對國防和航太部門，精簡這些不斷燒錢又飽受馬斯克的SpaceX等對手競爭的事業。

根據《彭博》報導，知情人士表示，空巴正評估縮減事業的各種選項，並正在與工會商討裁員事宜。這波裁員行動大部分落在航太部門，此部門的業務也包含戰鬥機和網路安全營運，員工總數約3萬5000人。

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面對高成本和部分專案計畫進度拖延，空巴一直難以將國防和航太部門轉虧為盈。（資料照，路透）

面對高成本和部分專案計畫進度拖延，空巴一直難以將這個部門轉虧為盈。該公司今年6月表示，由於「複雜且精密的產品」帶來的研發風險，部分航太計畫將增加約9億歐元（約新台幣320億元）成本。

因此，空巴當時表示，「將評估所有戰略選項，例如可能的組織再造、合作模式、資產組合審查，以及併購選項；對有麻煩的航太專案則已完成審查70%」。

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