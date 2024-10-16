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黃仁勳談「AI代理」未來 笑稱：上億小黃仁勳幫你幹活

2024/10/16 19:12

黃仁勳分享他對人工智慧（AI）的未來展望，他表示，未來將有高達數十億的AI代理幫助人類完成各種任務。（資料照，法新社）黃仁勳分享他對人工智慧（AI）的未來展望，他表示，未來將有高達數十億的AI代理幫助人類完成各種任務。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯想集團15日於美國西雅圖舉辦Tech World科技盛會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen" Huang）、美國超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）都出席。其中黃仁勳分享了他對人工智慧（AI）的未來展望。他表示，未來將有高達數十億的AI代理（AI Agent），幫助人類完成各種任務，他幽默地將這些AI稱為「小Jensen玩偶。」

根據《快科技》報導，黃仁勳提到，未來將有兩種人工智慧：一種是理解物理世界的實體機器人，另一種是理解信息世界的信息機器人，這兩種AI將成為全球產業的基石。

其中AI代理為了完成任務，能理解指令、分解行動和使用工具。它將具有推理、執行與感知能力。黃仁勳預測未來將有數百萬、甚至數十億的AI代理。

他將這些AI比喻成「小Jensen玩偶」，稱它們將幫人類完成各種任務，提高生產力。黃仁勳認為未來人們將與「AI同事」共事。這些AI可能會設計晶片、寫程式或擅長市場行銷。

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