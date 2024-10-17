出國機票變便宜！飛「這2地」降價最多

數據顯示，國際出境經濟艙機票價格出現顯著下降，尤其飛歐洲、中東降價最多。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據全球最大旅行社之一、澳洲旅行社飛行中心旅行集團（Flight Centre Travel Group）最新數據顯示，國際出境經濟艙機票價格出現顯著下降，尤其飛歐洲、中東降價最多。由於消費者對票價越來越敏感、國際航班增加、航空公司競爭加劇，使機票價格下滑成為全球趨勢。

《Travel Weekly》報導，澳洲出境的國際經濟艙機票價格在2024年7月至9月期間，比去年同期相比大幅下降約5%至10%，相當於每趟航班可節省超過100澳幣（約2100元新台幣）。商務艙票價也隨之下調了4%。飛行中心旅行集團分析，飛往阿聯、卡達、法國、英國和義大利的票價跌幅最大。

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飛行中心旅行集團全球營運長艾爾夫（Melissa Elf）將票價下跌歸因於航空公司運力增加，和澳洲國際航空公司競爭加劇。她表示，海外機票的均價逾一年來每個月都在跌，反映出新冠疫情以來航線和載客情況的穩步復甦，加上生活成本走高，也使得旅客比較不願意支付疫情剛結束時的昂貴機票費用。

《彭博》7月就推測機票會持續下降。新冠疫情後旅遊需求急遽增加，機票價格開始飆升。但隨著國際航班增加，亞洲和歐洲的機票價格開始下滑。飛行中心旅行集團當時表示，2024年前6個月全球國際票價較2023年同期下跌6%。由於消費者對成本越來越敏感，機票價格下滑將成為趨勢。

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