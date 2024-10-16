國銀人民幣存款降至1200億元 創近11年新低

中央銀行今日公布9月底國銀人民幣存款餘額下探至1200.71億元，創下2013年10月以來新低。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布9月底國銀人民幣存款餘額下探至1200.71億元，創下2013年10月以來新低，月減15.68億元，已連續4個月減少，央行官員表示，美國聯準會（Fed）雖然已宣布降息，但目前美元高利率優勢仍然不變，加上中國經濟未有起色，人行持續寬鬆貨幣政策，使人民幣存款下降趨勢短期內難以扭轉。

根據央行統計，9月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款月減3.79億元或0.4％，降至915.63億元，法人戶及個人戶同步下滑；國際金融業務分行（OBU）繼上月大減逾50億元後，9月再少11.89億元或4％，剩下285.08億元。

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官員指出，DBU存款減少，主因投信基金到期贖回，導致存款餘額減少；OBU餘額下滑，則是法人客戶把人民幣存款換成美元。

今年初國銀人民幣存款餘額原本在1300億元附近築底，不過7月跌破1300億元後，近3個月蒸發逾百億元，不止散戶持續退場、法人戶也將手中人民幣存款轉換為美元，似乎有加速逃離跡象。

央行官員表示，人民幣存款節節下滑，關鍵還是利率，聯準會雖已經啟動降息，不過因美國經濟具有韌性，市場認為Fed年底前再降息2碼機率不大，且近期地緣政治緊張、美國大選變數增加，投資人風險意識提升，資金湧入美元，推升國際美元反彈，在美元匯率、利率相較於人民幣仍具有優勢下，目前投資人還是偏好存美元，除非後續Fed降息幅度與速度擴大，才有可能讓趨勢轉變。

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