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換泰銖注意！泰央行意外降息1碼 4年來首次

2024/10/16 18:18

泰國央行在週三（16日）意外降息，為4年多來首次下調基準利率。（資料照，彭博）泰國央行在週三（16日）意外降息，為4年多來首次下調基準利率。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國央行在週三（16日）意外降息，為四年多來首次下調基準利率，鑒於長期以來一直抵住政府呼籲降息的壓力，此舉動令人意外。

《路透》報導，泰國央行出人意料地下調關鍵利率，這一決定與政府長期以來呼籲的貨幣寬鬆措施一致，目的是為刺激低迷的經濟，特別是在通膨率低於目標水平的情況下。此舉旨在鼓勵借貸和投資，進而推動經濟。泰銖匯率本月走貶，引發市場推測泰銖先前一波的漲勢可能告終。

泰國央行在週三（16日）的會議上以5比2的投票結果，決定將具指標的1天期回購利率下調0.25個百分點至2.25%，此前該利率自2023年9月以來一直維持在十年高點2.5%。

經濟學家表示，考慮到泰銖近期快速升值，降息的理由在過去幾個月只會更加充分，他預測12月將再次降息。上一次政策變動是在去年9月升息25個基點。

央行將2024年整體通膨率預測從0.6%下調至0.5%，低於1%至3%的目標範圍。下一次利率審查將於12月18日進行。

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