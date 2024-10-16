換泰銖注意！泰央行意外降息1碼 4年來首次

泰國央行在週三（16日）意外降息，為4年多來首次下調基準利率。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國央行在週三（16日）意外降息，為四年多來首次下調基準利率，鑒於長期以來一直抵住政府呼籲降息的壓力，此舉動令人意外。

《路透》報導，泰國央行出人意料地下調關鍵利率，這一決定與政府長期以來呼籲的貨幣寬鬆措施一致，目的是為刺激低迷的經濟，特別是在通膨率低於目標水平的情況下。此舉旨在鼓勵借貸和投資，進而推動經濟。泰銖匯率本月走貶，引發市場推測泰銖先前一波的漲勢可能告終。

請繼續往下閱讀...

泰國央行在週三（16日）的會議上以5比2的投票結果，決定將具指標的1天期回購利率下調0.25個百分點至2.25%，此前該利率自2023年9月以來一直維持在十年高點2.5%。

經濟學家表示，考慮到泰銖近期快速升值，降息的理由在過去幾個月只會更加充分，他預測12月將再次降息。上一次政策變動是在去年9月升息25個基點。

央行將2024年整體通膨率預測從0.6%下調至0.5%，低於1%至3%的目標範圍。下一次利率審查將於12月18日進行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法