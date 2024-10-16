菲國種綠電被扯圖利雲豹 郭智輝撇清:「我跟它一點關係都沒有」

經濟部長郭智輝赴經委會備詢。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝拋出前進菲律賓種綠電再送回台灣，但雲豹能源今年六月對外宣布插旗菲律賓市場，引發外界聯想。郭智輝在立院答詢表示，「我也不知道雲豹到菲律賓」；經濟部也強調，「沒有要購買雲豹公司在菲國所開發綠電的規劃」。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委王鴻薇等人今紛紛點名，經濟部非第一個喊到菲律賓，雲豹能源今年6月宣布插旗菲律賓市場，將攜手菲律賓商業及工業太陽能領域最大公司SolarNRG，於菲律賓合資成立太陽能IPP公司「SolarX」。

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黃國昌大酸，「我們的政府跟雲豹能源彼此之間的共鳴關係，我沒想到是這樣的緊密」。國民黨立委黃健豪質詢時，也質疑雲豹到菲國投資，是否有關聯。

郭智輝強調，「我也不知道雲豹到菲律賓」，他今天多次重申，是在印太論壇上，包括日本大使、美國大使與學者專家討論，因印太區域是「民主同盟」，希望台灣在能源部份可互相幫忙。

國民黨立委牛煦庭則緩頰，認為郭只是心直口快發言，但他提醒，廠商投資如雲豹個別開發投資計畫，被連結「你頭就會很痛」，郭智輝也澄清「我跟它（雲豹）一點關係都沒有」。

經濟部補充說明，部分意見連結雲豹公司，影射此規劃量身打造，但對菲律賓投資的倡議，起源是今年四月美國、日本、菲律賓領袖宣佈啟動「呂宋經濟走廊」，本就是廣為人知的國際大事。

經濟部也表示，未來若在國外有綠電開發的，一定要是成本更低才有競爭力，這會是可行性評估的關鍵之一，讓綠電可以直接賣給需綠電產業，經濟部沒有要購買雲豹公司在菲國所開發綠電的規劃。

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