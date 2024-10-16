金管會介入00887跌至8.53元，溢價收斂到5.96%（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「永豐中國科技50大」（00887）在市場瘋狂追逐下，溢價幅度更創下超過220%，創史上最大，然在中國股市近日拉回，00887股價出現巨劇下挫，遭金管會盯上，隨著造市商進場，加上A股拉回，週三股價收8.53元，跌6.57%，溢價幅度收斂到5.96%。

由永豐投信發行連結中國股市的一檔ETF 00887，近日淨值出現劇烈波動，溢價幅度更創下超過220%，創史上最大 ，引起主管機關金管會緊盯；金管會15日表示，已經雙管齊下處理，一方面請櫃買中心啟動專案查核，釐清是否有內控缺失或作業疏失，另一方面，也要求永豐盡力在本週弭平00887 大幅溢價情形，並獲得對方承諾。

請繼續往下閱讀...

00887從10月初起，價格就狂飆，最高溢價幅度逾220%，中國十月長假結束後，市價呈現快速跌落，本週一（14日）溢價降至27.92%，本週二更跌至10.4%。

今在造市商進場調節，股價開盤直接跌破9元，以8.81元開出，在造市商拋售下，終場股價跌6.57%，收8.53元，然而即時預估淨值只有8.05元，因此，其溢價仍有5.96%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法