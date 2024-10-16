瀚荃下修全年成長展望 維持線性復甦軌道

瀚荃今天指出，旗下伺服器網通產品持續成長，儘管筆電、工業電子受到下游拉貨力道不足影響，但預估第4季業績優於仍可年增10%至15%。（瀚荃提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器線廠瀚荃（8103）管理層今天指出，旗下伺服器網通產品持續成長，儘管筆電、工業電子受到下游拉貨力道不足影響，但預估第4季業績優於仍可年增10%至15%，整體營運維持線性復甦趨勢，但暫時將全年營收展望自年增雙位數百分比下修至年增高個位數百分比。

瀚荃9月營收2.82億元，月減5.7%、年增7.2%，第3季營收8.83億元，季增7.42%、年增5.11%，今年前9個月營收累計為23.58億元、年增4.95%；觀察前3季產品比重，伺服器網通（28%）、筆電（27%）、工業（20%）仍為3大主力產品，其後依序為消費性電子（10%），光電（8%），車用電子（5%），智慧物聯網（2%）。

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瀚荃表示，今年9月營收不如預期，整體第3季也旺季不旺，以傳統季節性表現而言，以往的筆電出貨潮並未在今年發生，主要是現在正值AI PC興起的初期階段，終端消費市場仍缺乏換機需求，導致客戶庫存備貨力道相當保守，大多都保持觀望態度。

此外，目前歐洲市場的景氣實屬不佳，當地工業需求連帶遭受衝擊，多數客戶在下單之後，傾向囤積2至3個月的份量再行取貨或取消訂單。展望第4季仍可呈現年增，主要原因在於去年同期的對比基期較低，原預估2024年營收可望成長雙位數百分比，現暫時下修至年增高個位數百分比。

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