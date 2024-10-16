晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

4金控成投信提款機！砍出1.28萬張 這檔倒貨逾5000張最慘

2024/10/16 16:00

4金控又成投信提款機！砍出1.28萬張，永豐金倒貨逾5000張最慘（資料照）4金控又成投信提款機！砍出1.28萬張，永豐金倒貨逾5000張最慘（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信在連8買後，週三（16日）由買轉賣，賣超4.54億元，而金融股則成為主要提款機，永豐金、富邦金、元大金與玉山金4金融全進前10大賣超榜，其中又以永豐金最慘，大砍逾5000張，受投信賣出衝擊，股價開低，終場收23.6元，跌1.05%，成交量2.23萬張。

至於富邦金、元大金與玉山金今股價也一片綠油油，跌幅皆在1%以上，其中又以富邦金跌1.74%最重，收90.3元，成交量2.16萬張，而元大金則跌1.07%，收32.25元，成交量1.91萬張，至於玉山金則跌1.05%，收28.35元，成交量2.16萬張。

投信週三賣超前10大個股，依序為永豐金（2890）5461張、長榮航（2618）3091張、富邦金（2881）2891張、元大金（2885）2507張、華新（1605）1967張、玉山金（2884）1944張、南亞科（2408）1783張、大成鋼（2027）1530張、遠東新（1402）1464張、聯鈞（3450）1428張。

而買超前10大個股，依序為國票金（2889）2717張、中信金（2891）2124張、鴻海（2317）1786張、國產（2504）1713張、廣達（2382）1344張、致茂（2360）1330張、長榮（2603）1162張、京元電子（2449）754張、奇鋐（3017）688張、百和（9938）677張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財