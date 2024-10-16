4金控成投信提款機！砍出1.28萬張 這檔倒貨逾5000張最慘

4金控又成投信提款機！砍出1.28萬張，永豐金倒貨逾5000張最慘（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信在連8買後，週三（16日）由買轉賣，賣超4.54億元，而金融股則成為主要提款機，永豐金、富邦金、元大金與玉山金4金融全進前10大賣超榜，其中又以永豐金最慘，大砍逾5000張，受投信賣出衝擊，股價開低，終場收23.6元，跌1.05%，成交量2.23萬張。

至於富邦金、元大金與玉山金今股價也一片綠油油，跌幅皆在1%以上，其中又以富邦金跌1.74%最重，收90.3元，成交量2.16萬張，而元大金則跌1.07%，收32.25元，成交量1.91萬張，至於玉山金則跌1.05%，收28.35元，成交量2.16萬張。

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投信週三賣超前10大個股，依序為永豐金（2890）5461張、長榮航（2618）3091張、富邦金（2881）2891張、元大金（2885）2507張、華新（1605）1967張、玉山金（2884）1944張、南亞科（2408）1783張、大成鋼（2027）1530張、遠東新（1402）1464張、聯鈞（3450）1428張。

而買超前10大個股，依序為國票金（2889）2717張、中信金（2891）2124張、鴻海（2317）1786張、國產（2504）1713張、廣達（2382）1344張、致茂（2360）1330張、長榮（2603）1162張、京元電子（2449）754張、奇鋐（3017）688張、百和（9938）677張。

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