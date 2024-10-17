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台股今日重點

2024/10/17 07:10

週三（16日）加權指數下跌281.06點，收2萬3010點。（歐新社資料照）週三（16日）加權指數下跌281.06點，收2萬3010點。（歐新社資料照）

1.晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）財報爆雷，台股週三（16日）加權指數開盤跳空重挫301.4點，以2萬2990.64點開出，在台積電（2330）領軍電子股全面下挫，金融與傳產也走跌下，指數開低走低，跌逾400點，指數觸及2萬2866點，台積電買盤進場加上航運、觀光等傳產股走揚，大盤指數跌幅收斂。午盤過後，台積電賣單釋出，股價一路拉回，指數跌幅擴大，終場下跌281.06點，指數收2萬3010點。

2.台股又見鉅額違約交割，證交所16日晚公告，華南永昌證券大安分公司及元富證券敦南分公司，昨日申報光聖發生違約交割，金額新台幣4627.4萬元。

光聖為光通訊廠，受惠美系資料中心客戶訂單，加上北美基礎建設從2.5G PON升級至10G、25G，帶動主動元件需求回溫。光聖剛公布第3季營收16.41億元，創下單季新高，季增13.8%。根據台股「T+2」交割制度，證交所今天公告數字為10月14日的股市交易違約，當天光聖股價其實是大漲42元，終場收在全日最高價464.5元，為8月初股災以來的股價高點。

3.「永豐中國科技50大」（00887）在市場瘋狂追逐下，溢價幅度更創下超過220%，創史上最大，然在中國股市近日拉回，00887股價出現巨劇下挫，遭金管會盯上，隨著造市商進場，加上A股拉回，週三股價收8.53元，跌6.57%，溢價幅度收斂到5.96%。

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