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野村投信攜手駿利亨德森 推全天候組合基金

2024/10/16 15:51

野村投信與駿利亨德森攜手推出「野村全天候組合基金」。圖為野村投信投資策略部副總經理張繼文。（記者吳欣恬攝）野村投信與駿利亨德森攜手推出「野村全天候組合基金」。圖為野村投信投資策略部副總經理張繼文。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕野村投信與駿利亨德森攜手推出「野村全天候組合基金」，強調組合基金比多重資產型基金更加多元與分散，即使市況多變，也能助投資人從容因應。預定於11月4日起展開募集。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，野村全天候組合基金最大的特色是由駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）擔任基金的投資顧問。他指出，駿利亨德森的股債平衡式策略始於1992年9月1日，超過30年的投資經歷已度過多個景氣多空循環。根據統計，近15年來駿利亨德森平衡式策略在短、中或更長期間的年化報酬率均優於同類型基金平均與指數。

張繼文指出，野村全天候組合基金在駿利亨德森美國股債平衡式策略的基礎上，將投資版圖擴展至全球市場，可運用的投資工具包括基金與ETF，以及野村投信的台股基金。

第2大特色是「全天候投資」。張繼文指出，無論總經週期是處於復甦、繁榮、減速或衰退，基金都有足夠且合宜的標的可以選擇。

第3大特色是「另類資產」。基金的投資組合納入投資私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等4大另類資產相關證券的子基金。

張繼文舉例，2022年美國暴力式升息導致市場動盪，且罕見地出現股債市同步走低的情形，不過，在另類資產中，仍有在當年度上漲甚至漲幅達雙位數的標的，可見另類資產可望強化空頭抗跌性，並伺機增益整體投組績效。

最後，則是納入野村投信台股基金。張繼文指出，台股是台灣投資人的重要資產之一，野村投信目前旗下共9檔台股基金與2檔台股平衡型基金，截至2024年9月底，野村台股團隊管理資產規模，含全權委託、共同基金與ETF，逾3000億元。由於AI趨勢是引領台股漲勢的重要助力，野村全天候組合基金納入台股基金後，更能增添上漲動能。

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