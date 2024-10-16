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名師解盤》吳裕良：美股進入財報週 台積電法說會吸睛

2024/10/16 15:25

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良 

10月以來美股緩步走高，其中道瓊指數已先一步創歷史新高，主要反映美國就業市場數據表現強勁，經濟基本面無衰退疑慮；另一方面雖然美國最新通膨數據不如市場預期，但投資人已將目光放在即將到來之超級財報週，率先登場的金融股財報表現亮眼，接續演出之科技股財報將主導近期美股走勢。

另一方面，中股在迎來歷史性大漲後，市場尋求更進一步的政策利多刺激，惟後續中國發改委及中國財政部記者會未有具體政策刺激規模釋出，且中國9月出口數據不佳，目前仍未看到中國經濟數據有明顯好轉，短期內中國股市恐陷入震盪整理格局。

而台股告別9月的大幅震盪，10月開始跟隨美股步伐，在台積電及Nvidia AI伺服器相關供應鏈帶動下站上所有均線，惟今日（10/16）受ASML財報訂單數據不佳影響，使半導體族群承壓，台灣加權指數收在23,010.98點，下跌1.21%，其中以台積電下跌2.34%影響最大，不過市場聚焦在台積電第三季法說會，即將公布之未來資本支出及後續展望將牽動整體半導體族群表現，若法說會內容優於預期將支撐台股走勢。目前應仍關注AI供應鏈如晶圓代工、半導體製程設備、AI伺服器相關族群及低軌道衛星產業等。傳產類股可留意金融及政府政策加持之再生能源、重電等相關族群。

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