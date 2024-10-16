帳算在ASML頭上！全球晶片股市值蒸發13.5兆元

艾斯摩爾（ASML）公布令市場失望的財報後，引發全球晶片股票的大潰敗。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在半導體主要設備供應商艾斯摩爾（ASML Holding NV）公布令市場失望的財報後，引發全球晶片股票的大潰敗。彭博指出，這造成在美國上市的晶片製造商和亞洲最大股票指數的總市值損失超過4200億美元（台幣13.5兆元）。

ASML因人工智慧以外領域的低迷前景下調展望，該公司股價在歐洲遭遇1998年以來的最大跌幅。隨著財報的發布，ASML股價暴跌16%，輝達股價則下滑4.7%。 iShares半導體ETF （SOXX-US） 也下挫5.2%。

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ASML將2025年總淨銷售額指引範圍的上限從400億歐元（台幣1.4兆元）下調至350億歐元（台幣1.23兆元）。花旗集團分析師阿提夫·馬利克（Atif Malik）表示，鑑於非人工智慧應用成長緩慢，以及英特爾公司支出減少等因素，預計ASML的2025年營收預測將疲軟，「調整的幅度令人意外」。

週三亞洲交易中，東京電子有限公司 （Tokyo Electron Ltd.） 等同業領跌，該公司跌幅高達10%；Lasertec Corp下跌13%；SK Hynix下跌下跌2.18%，三星電子股價下跌2.46%。頂級晶圓代工廠台積電預計週四公佈業績，股價則下跌3.3%。

儘管市場反應強烈，但一些投資者認為，人工智慧需求依然旺盛，北京振興經濟的努力被視為有助於更廣泛的復甦。Fibonacci Asset Management Global Pte.執行長Jung In Yun 表示：「我們認為晶片製造商正在戰略性地減少ASML的訂單，這對ASML的盈利產生負面影響」；他表示，驅動因素是成本削減、還是其他戰略原因尚不清楚，不過，來自中國的刺激措施可能會刺激晶片需求反彈。

儘管如此，ASML的悲觀展望對輝達來說並不一定是壞消息。ASML指出，AI相關需求依然強勁，而疲弱主要源自於邏輯晶片業務。輝達一貫強調AI GPU的需求仍然旺盛，並在近期的投資者簡報中表示，「需求持續超過供應」。

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