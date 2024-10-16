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因應企業迫切需求 七股科工區辦理第三次土地出售

2024/10/16 15:06

七股科技工業區辦理第三次土地出售，南市經發局表示，回歸市場機制，本次改採標售方式，可釋出標售土地面積約10.09公頃共22筆。（南市經發局提供）七股科技工業區辦理第三次土地出售，南市經發局表示，回歸市場機制，本次改採標售方式，可釋出標售土地面積約10.09公頃共22筆。（南市經發局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕七股科技工業區辦理第三次土地出售，南市經發局表示，回歸市場機制，本次改採標售方式，可釋出標售土地面積約10.09公頃，共22筆，歡迎企業踴躍投標申購。

為企業即時用地需求及未來整體布局，七股工業區基地開發，採附條件買賣，要求進駐廠商於期限內完成建廠營運，方能取得產權，配合中央政策，以避免廠商搶購囤地及炒作土地。

經發局指出，前兩次招商成果皆顯示七股科技工業區的高度吸引力，特別是五月份公告第二次土地出售後，於六月底已全部售罄。兩次公告後，共計有35家廠商進駐工業區，申購總面積達35.75公頃，投資總額達110.51億元，預計創造1787個就業機會及127.34億的年產值。

經發局表示，首次對於產業園區的土地以標售方式進行處分，鑑於過去申購過程顯示出產業用地需求殷切，過去採取平價售購土地，難以反映出真正土地價值。本次標售採二階段式開標，符合資格標之投標人再進入價格標審查。

經發局指出，持續加速辦理科工區工程，截至9月23日各工程進度分別為整地工程75.49%、污水管線工程62.22%、景觀綠美化工程99.81%、排水工程7.4%、整體進度約達32.55%，預計可於2027年9月完成開發工程。預計未來七股科技工業區每年將創造290億元的年產值，並提供6000個就業機會。

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