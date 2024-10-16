工作中贏得更多尊重的方法 專家傳授3訣竅

專家表示，想在工作上獲得更多的尊重，可先問自己3個關鍵問題，即可以付出、抗拒和表現什麼（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在職場上，常發生工作不受同事尊重，引發職場紛爭，專家表示，若想在工作上獲得更多的尊重，可先問自己3個關鍵問題，即可以付出、抗拒和表現什麼，只要你能做到這3件事，自然就會獲得更多的尊重。

CNBC報導，想想從事一份受到同事尊重的工作，和一份不受同事尊重的工作之間的區別，後者可能會破壞你正在努力的一切，並很快地使原本良好的體驗變得糟糕。

請繼續往下閱讀...

如果你想要在工作中獲得更多的尊重，《精神堅強的領導者》史考特·莫茨作者建議，可先問自己以下關鍵問題：我可以付出什麼來贏得尊重？我可以抗拒什麼才能贏得尊重？我可以表現出什麼來贏得尊重？

莫茨將其稱為「給予-抵抗-表達」的尊重框架，只要你做到這3件基本的事情，自然就會獲得同事的尊重。

1.給予

如果你養成付出多於得到的習慣，你就會贏得尊重。以下是一些最受普遍讚賞的方法。

慷慨地貢獻你的時間和知識：幫助人們解決問題、克服障礙並渡過困難的環境。

永遠給別人額外10%的努力：想想你看到的微笑的咖啡師或勤奮的服務員，他們付出了額外的努力，你會情不自禁地尊重他們。

慷慨地給予讚揚和信任：研究表明，表達感激之情會對他人產生巨大、積極的連鎖反應，可以提高他們對你的欣賞和尊重。

分享您的觀點：並用數據支持它。 花時間提供回饋：請記住，具體的回饋比模糊的啦啦隊更可信、更有意義。

向他人表示尊重：這樣做會大大增加你獲得尊重的可能性。

2. 抵抗

尊重也來自於你不參與的事，以下是抵抗的萬無一失的方法，將激發尊重。

抵制搶功勞：當有機會分享誰在成就背後做了什麼時，請以他們為中心，而不是你。人們仍然會知道您在成功中發揮了作用，並且會因為您讓他人成為眾人矚目的焦點而更加尊重您。

避免談論同事的八卦：相反，參與“積極的八卦”。例如，下次當你有機會吹噓同事所做的偉大事情時，就去做吧。這不僅對文化有好處，而且最終會讓那個人知道你正在以積極的態度談論他們。透過這種方式，你會得到「雙重」的尊重。

不要陷入消極情緒：樂觀情緒會推動進步，並且往往會脫穎而出。它甚至可能會受到讚賞，因為默認情況往往是相反的。

3. 流露出來

如果您習慣性地表現出以下特點，您就能贏得尊重。

專業精神和精通：確保您知道您的受眾是誰，他們需要了解和體驗什麼，以及您計劃如何向他們提供這些內容。

透明度：沒有什麼比缺乏透明度更透明的了。當你不誠實時，信任就會消失，尊重就會消失。相反，要公開說明自己為何做出決策、分享回饋以及在沒有隱藏議程的情況下進行運作。

真實性：人們想知道他們得到的是真實的你。因此，要表現出誠實、正直和脆弱。行為舉止真誠且平易近人，行事與您的價值觀一致。

富有同情心的問責：當有人犯錯時，很容易責罵或採取嚴厲的立場。相反，要讓他人和自己承擔責任，但要懷著同情心和同理心。

信心與協作：相信自己，相信各部分的總和會使整體更強大。總是表現出兩者之間的平衡就像一塊尊重磁鐵。

當你專注於你能給予、抵抗和流露出的東西時，尊重就會流向你。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法