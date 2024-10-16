郭智輝拋「鄰電回送」工商界指有可行性：迎向儲能時代

經濟部長郭智輝拋出「鄰電回送」新構想，能源型態包括太陽光電、風電等都是選項。圖為太陽光電版示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝日前提出「鄰電回送」新構想。工商界表示，構想的立意良好，畢竟產業希望價格實惠且穩定的綠電，現在已步入儲能時代，透過船運將綠電輸送回國內有可行性，但仍應審慎評估相關運輸成本與航運安全。

因應產業對綠電需求擴增，同時國內多數地方對新設電廠反彈，經濟部長郭智輝拋出新構想，可運用鄰國如菲律賓的國土資源，在當地興建綠電廠，能源種類包括太陽光電、風電或是地熱都是技術合作的選項。

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郭智輝表示，構想上是鄰國發出綠電後，再將綠電以船運或海底電纜等形式運送回台灣，不但能排解在國內設電廠的壓力與難行窒礙，也有機會壓低國內綠電價格。

目前鄰電回送的構想還在發想階段，尚無具體時程，但消息一出，各界關注。

工總理事長潘俊榮今表示，該構想具有其可行性，展望儲電時代已然來臨，但仍要審慎評估運輸成本與運行安全，產業立場是樂見穩定而價格具競爭力的電力，許多問題要排解也要透過產官學研通力合作。

三三會理事長林伯豐今表示，構想立意良好，然而海底電纜得依附在油管、天然氣管系統上，而台灣與菲律賓間並無管線，政府應重新思考電力輸送問題。

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