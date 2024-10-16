晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

郭智輝拋「鄰電回送」工商界指有可行性：迎向儲能時代

2024/10/16 14:51

經濟部長郭智輝拋出「鄰電回送」新構想，能源型態包括太陽光電、風電等都是選項。圖為太陽光電版示意圖。（記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝拋出「鄰電回送」新構想，能源型態包括太陽光電、風電等都是選項。圖為太陽光電版示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝日前提出「鄰電回送」新構想。工商界表示，構想的立意良好，畢竟產業希望價格實惠且穩定的綠電，現在已步入儲能時代，透過船運將綠電輸送回國內有可行性，但仍應審慎評估相關運輸成本與航運安全。

因應產業對綠電需求擴增，同時國內多數地方對新設電廠反彈，經濟部長郭智輝拋出新構想，可運用鄰國如菲律賓的國土資源，在當地興建綠電廠，能源種類包括太陽光電、風電或是地熱都是技術合作的選項。

郭智輝表示，構想上是鄰國發出綠電後，再將綠電以船運或海底電纜等形式運送回台灣，不但能排解在國內設電廠的壓力與難行窒礙，也有機會壓低國內綠電價格。

目前鄰電回送的構想還在發想階段，尚無具體時程，但消息一出，各界關注。

工總理事長潘俊榮今表示，該構想具有其可行性，展望儲電時代已然來臨，但仍要審慎評估運輸成本與運行安全，產業立場是樂見穩定而價格具競爭力的電力，許多問題要排解也要透過產官學研通力合作。

三三會理事長林伯豐今表示，構想立意良好，然而海底電纜得依附在油管、天然氣管系統上，而台灣與菲律賓間並無管線，政府應重新思考電力輸送問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財