馬斯克被控抄襲！ 經典科幻片《機械公敵》導演用多圖證明

經典科幻電影《機械公敵》（I, Robot）的導演指控，馬斯克的新產品，包括機器人、客車與Cybercab，都涉嫌抄襲他的設計。（路透、圖擷取自@alex_proyas 社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕美國特斯拉（Tesla）上週舉行最新無人駕駛計程車「Cybercab」（即Robotaxi）發表會，同時特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）還展示新型人形機器人，引發熱烈討論。然而，經典科幻電影《機械公敵》（I, Robot）導演普羅亞斯（Alexander Proyas）指控，包括機器人、客車與Cybercab在內的產品，馬斯克都涉嫌抄襲他的設計。

綜合外媒報導，馬斯克在本月10日的特斯拉發表會中，展示了具有未來感的最新自駕計程車Cybercab，其外型配有2扇鷗翼車門，沒有配備方向盤或油門踏板，預計在2026年啟動生產，屆時客戶可以用不到3萬美元（約新台幣96萬6600元）的價格購買這些車款；不僅如此，馬斯克還在活動中展現人形機器人「Optimus」的新外觀。

請繼續往下閱讀...

這些產品曝光後，掀起各界熱烈討論，然而負責執導《機械公敵》的電影導演普羅亞斯（Alexander Proyas）看到後，在個人社群平台「X」（原推特）發文控訴，馬斯克抄襲了他的設計。同時，普羅亞斯還在附上數張《機械公敵》的電影劇照，對比特斯拉的自駕計程車Cybercab、自駕巴士Robovan及人形機器人Optimus。

普羅亞斯也在文中直言寫道，「嘿伊隆（馬斯克），我可以要回我的設計嗎？」，該文一出，吸引近800萬人次瀏覽，不少網友十分好奇，馬斯克會如何回應普羅亞斯的指控；另有網友表示，《機械公敵》的多款產品設計外型與概念，普羅亞斯並非第一個創作出來的人，早在1940年代左右，各國就曾出現過很多類似的設計。

Ahem *clears throat*

The original humanoid robot From Metropolis, Art Deco era locomotives, and the 1939 Duesenberg Coupe would all like a word. pic.twitter.com/lPwzIAXnl1 — Mercer ???? （@LudwigvonMercer） October 14, 2024

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法