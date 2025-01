馬斯克被控抄襲！ 經典科幻片《機械公敵》導演用多圖證明

經典科幻電影《機械公敵》(I, Robot)的導演指控,馬斯克的新產品,包括機器人、客車與Cybercab,都涉嫌抄襲他的設計。(路透、圖擷取自@alex_proyas 社群平台「X」,本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕美國特斯拉(Tesla)上週舉行最新無人駕駛計程車「Cybercab」(即Robotaxi)發表會,同時特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)還展示新型人形機器人,引發熱烈討論。然而,經典科幻電影《機械公敵》(I, Robot)導演普羅亞斯(Alexander Proyas)指控,包括機器人、客車與Cybercab在內的產品,馬斯克都涉嫌抄襲他的設計。

綜合外媒報導,馬斯克在本月10日的特斯拉發表會中,展示了具有未來感的最新自駕計程車Cybercab,其外型配有2扇鷗翼車門,沒有配備方向盤或油門踏板,預計在2026年啟動生產,屆時客戶可以用不到3萬美元(約新台幣96萬6600元)的價格購買這些車款;不僅如此,馬斯克還在活動中展現人形機器人「Optimus」的新外觀。

這些產品曝光後,掀起各界熱烈討論,然而負責執導《機械公敵》的電影導演普羅亞斯(Alexander Proyas)看到後,在個人社群平台「X」(原推特)發文控訴,馬斯克抄襲了他的設計。同時,普羅亞斯還在附上數張《機械公敵》的電影劇照,對比特斯拉的自駕計程車Cybercab、自駕巴士Robovan及人形機器人Optimus。

普羅亞斯也在文中直言寫道,「嘿伊隆(馬斯克),我可以要回我的設計嗎?」,該文一出,吸引近800萬人次瀏覽,不少網友十分好奇,馬斯克會如何回應普羅亞斯的指控;另有網友表示,《機械公敵》的多款產品設計外型與概念,普羅亞斯並非第一個創作出來的人,早在1940年代左右,各國就曾出現過很多類似的設計。

