IBM大裁員延燒 大中華區董事長被舉報「受賄洩密」

科技巨頭IBM大中華區董事長陳旭東，遭員工舉報收受通路饋贈、私下洩露公司機密等多項「罪名」。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭IBM上月宣布關閉中國研發部，超過千名員工面臨裁員。不過一封長達15頁的舉報信在網上流傳，信中羅列了IBM大中華區董事長陳旭東，收受通路饋贈、私下洩露公司機密、決策失誤、拉幫結派等多項「罪名」。

中國媒體《經濟觀察報》報導，IBM官方確認了這封內部信的存在，並回應「高度重視並徹底調查任何可能違反公司商業行為準則的行為。我們不對員工的個人情況進行討論，將繼續專注於服務大中華區的客戶」。

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報導指出，該信落款為「一個深愛IBM的IBM中國普通員工李紅焰」，是IBM大中華區原數據、人工智慧與自動化業務（DAA）總經理，加入公司已有26年，被以業績未達標為由而擬解聘。

李紅焰向全體IBM中國同事發中英文雙語內部信稱「秉承善意報告陳旭東董事長潛在的錯誤舉動及不當行為」。

信中列舉了陳旭東多項不當行為，例如帶領IBM員工和業務夥伴到夜店卡拉OK、收受業務夥伴禮品券及現金等價物、多次違反與IBM簽署的保密協定，對非保密協定成員及業務夥伴洩密。

IBM官方確認了舉報信的存在，並回應「高度重視並徹底調查任何可能違反公司商業行為準則的行為。我們不對員工的個人情況進行討論」。（資料照，路透）

此外，在業務夥伴端妄議IBM員工的貢獻及薪資，做出誤導性或不誠實聲明，並對舉報其不當行為的員工進行打擊報復等。

《星島日報》指出，李紅焰還詳述了陳旭東通過推行管理條例，對不同級別員工進行區別式變相降薪的情況。他稱相關條例9月23日經口頭通知員工，25日才正式宣布，但銷售是否降薪卻取決於7至9月的績效。

關於寫舉報信的原因，李紅焰表示，皆因9月30日下午，陳旭東以他第3季度業績未達標為由，要求與IBM大中華區解除合約。

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