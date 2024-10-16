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朱立倫：國民黨堅決反對政府補貼台電2000億元預算

2024/10/16 15:26

國民黨主席朱立倫16日主持中常會。（記者張嘉明攝）國民黨主席朱立倫16日主持中常會。（記者張嘉明攝）

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話指出，今天是調漲電價的日子，他呼籲全民要想一想電價為何上漲，其中原因就是民進黨關掉核電廠，擴充綠電，國民黨堅決反對政府補貼台電2000億元預算。

朱立倫表示，從民進黨政府關掉核電廠以來，至今電價已經上漲了66%，這種情況下物價怎麼可能不漲！根據台電的公告，核電成本每度1.1元，氣電每度3.4元，綠電每度5.2元，這是一個簡單的算數問題，民進黨擴充大量綠電，當然就要漲電價，否則就是由全民補貼，立法院收到今年追加預算以及明年度預算總共要補貼台電2000億元，這個預算國民黨絕對不能讓它通過，因為這是由全民來買單，每個國民要付出9000元，他認為應該由民進黨自己吞下。

朱立倫強調，台灣缺電是事實，這不只是經濟問題，也是國家安全問題，難不成台灣真的要從菲律賓買電？他痛批這既不可靠，也影響國家安全，透過300公里海纜從菲律賓把電輸送過來，根本就是捨近求遠，而且國外的專家當成笑話。

朱立倫說，不論從建置成本，發電成本，輸電成本或風險承擔來看，每1度電要多少錢？他相信美國、歐盟、日本的朋友都已經提醒民進黨，錯誤政策不要因為意識型態而卡住，他並呼籲賴清德總統要跨越意識型態，以全民為念，如果再搞出高物價、高房價，年輕人又低薪，最後受害的只是全民，經濟部長郭智輝來自產業界，從菲律賓購電是否可行，郭智輝不會不了解，他希望郭智輝千萬不要因為官位，而做出連自己都不相信的事。

　

　

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