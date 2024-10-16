台中擬修法增收房屋稅 4千萬元 綠營議員轟：改善囤房、房價了嗎

台中市地方稅務局長沈政安（右）赴議會報告「臺中市房屋稅徵收率自治條例」修正草案。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕房屋稅條例於今年初修正部分條文，台中市府擬訂「臺中市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，由地方稅務局長沈政安向市議會法規委員會報告，擬於明年實施修正新法，增加9.7萬戶（約整體戶數8%）稅額預估整體稅收約增加4千萬元，此舉引起召集人陳俞融及民進黨議員江肇國等人反彈，怒斥「去年開徵囤房稅未改善囤房空屋」，要求提供房市及房價現況，提案擱置到11月再審議。

台中市府配合中央房屋稅條例於今年初修正，擬修正自治條例，朝單一自住房屋減稅、多屋族增稅方向，條例目前尚待議會審議，若通過，預計明年114年設籍中市房屋有57%房屋不受影響，將有41.5萬戶（約34.5%）房屋減稅，以單一自住房屋居多，另有9.7萬戶（約8%）增稅，整體稅收約增加4千萬元。

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台中市議會法規委員會召集人陳俞融宣布，「臺中市房屋稅徵收率自治條例」修正草案延後至11月再審議。（記者黃旭磊攝）

台中市議會法規委員會今天由陳俞融主持審議提案，副召集人國民黨議員李中、民進黨議員江肇國、黃守達及國民黨議員黃馨慧等多名議員參與，陳俞融怒斥，去年開徵囤房稅未改善空屋及囤房現況，會後決議要求地方稅務局提供五都修法現況，延後至11月20日再議。

沈政安說，提高稅率不一定能有效打房，去年12月第四季觀查住宅價格，「台中市房價有下降」，不過，台灣房價形成複雜非單一政策影響，至於去年調整費率沒讓空屋狀況明顯下降，是否有下降趨勢還需要數據實證。

江肇國強調，去年台中市實施「囤房稅」，市府對於空屋以及租屋市場影響沒有清楚調查統計，究竟房價有下降嗎，也沒掌握租屋現況，此次中央修法重點在於全國歸戶、提高稅率，希望能有效打擊囤房情形，但從上次修法至今，難以評估政策效益。

黃守達說，此次修正配合中央房屋稅條例，目的是進一步壓抑房價、落實居住正義，基本上認同支持應儘速通過，要求市府備妥現況資料，「高房價問題迫在眉梢，要保障族群世代居住正義」。

民進黨議員黃守達說，應儘速通過臺中市房屋稅徵收率自治條例修正草案，保障居住正義。（記者黃旭磊攝）

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