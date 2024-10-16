特斯拉最新的無人駕駛計程車Cybercab於本月10日正式亮相。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉上週發表旗下無人計程車隊Robotaxi，預計在2026年開始生產沒有方向盤和踏板的原型車Cyber​​cab，並於2027年大量生產。但現今卻傳出，倘若Cyber​​cab想要量產並實際上路，將面對諸多現實的「卡關」

《彭博》指出，汽車製造商必須先獲得美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的批准，才能將沒有方向盤或美國汽車安全規定要求的其他控制裝置汽車行駛行駛上路。

請繼續往下閱讀...

不過，即使特斯拉能夠克服這項法律障礙，每年也只能有2500輛取得豁免的無人計程車上路。特斯拉在上季銷售了近50萬輛汽車來説，對比一年2500車輛來說，這是一個很低的數字，市場擔憂未來恐成為小眾產品。

專家表示，由於美國各州對在道路上行駛的車輛擁有管理權，可能會設置自己的障礙。特斯拉的無人計程車隊得獲得美國各州的上路許可證，例如在加州，特斯拉可能需要幾年時間才能獲得必要的許可。

NHTSA表示，特斯拉並沒有為Cybercab申請豁免，截至目前為止，該機構只批准了2020年的一項此類申請，當時是允許新創公司Nuro部署低速自動送貨車輛，這些車輛是運送貨物、而不是人員。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法