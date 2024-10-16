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房貸緊縮 明年交屋前十大熱區恐補房貸差額 最高要自籌260萬

2024/10/16 12:40

永慶房產集團推估，明年全台預計超過10萬戶預售屋交屋。（永慶房產集團提供）永慶房產集團推估，明年全台預計超過10萬戶預售屋交屋。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者彙整預售屋實價揭露資訊，推估明年全國預售屋交屋量高達近10.69萬戶，並整理明年前十大交屋熱區，其中占據前兩名的是台中市北屯區、桃園市中壢區，預估明年交屋量均超過4千戶，房仲業者指出，在央行第7波信用管制以及銀行鑑價保守的情形下，實際難以貸滿8成，預期不少交屋民眾將面臨額外籌措至少1成房貸差額的可能性提高，前十大熱區中，1成最高差額達260萬元。

根據永慶房產集團彙整2021年上半年至2022年上半年預售屋實價揭露資訊，該時間點買賣預售屋高達10.69萬筆，若抓興建期3年，預期這些預售屋很大比率會在2025年開始交屋。

此外，永慶房產集團更進一步整理明年前十大交屋熱區，新北市、桃園市以及台中市等三都更有三區進榜，而台南市則有安南區入榜，其中桃園市入榜的中壢、龜山以及桃園等三區，明年預計可能交屋量近1.2萬戶，倘若面臨房貸不足8成，以當初預售屋平均總價推估，三區的1成房貸差額落在109.5至169.5萬元不等，而台中則有北屯、梧棲與西屯等入榜，三區明年可能交屋量逾1萬戶，1成房貸差額則落在75萬至260.3萬元不等，其中西屯區1成房貸差額最多、約260.3萬元，也是明年前十大交屋熱區之最。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，北屯、中壢擁有大型重劃區，近幾年隨著區域建設利多，建商多搶進推新案，因而帶動大量預售屋買氣，但面臨銀行端房貸緊縮以及央行第七波選擇性信用管制影響，近期即將交屋、需要申請房貸的購屋族，恐怕未必能申請到當初預設的8成房貸。

北屯、中壢明年交屋各逾4千戶

若購屋族真的面臨需額外自籌1成差額，2021年上半年至2022年上半年、北屯區平均購屋總價約1781萬元，推估1成差額約178.1萬元，而中壢區該時間的預售屋平均購屋總價約1392萬元，推估1成差額約139.2萬元。

林金萍表示，考慮明年北屯、中壢等兩區，單一行政區預售屋交屋量逾4千戶，房貸緊縮情況對於兩區房市衝擊恐怕相當大。

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