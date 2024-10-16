GPU泡沫將破？專家 : 輝達H100租賃價格崩跌至每小時2美元

市場傳出，輝達H100 GPU租賃價格下跌。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）H100 GPU自2023年3月上市之後，因需求激增供不應求，其租賃價格從最初的每小時4.7美元一度飆升至每小時8美元以上。不過，市場傳出，自今年起H100出現「供過於求」，每小時租賃價格降至2美元左右。

據報導，價格下跌是多方因素導致，包括有些長期預訂H100的公司完成模型訓練之後，轉售閒置未使用的算力。此外，因許多公司不再從頭訓練新模型，轉而微調開放模型，算力需求大幅降低。

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加上專注構建大規模基礎模型的新創公司數量大幅減少，還有H100的替代品出現，如超微（AMD）和英特爾GPU等等。

據報導，H100租賃價格並非驟然暴跌，波動已有時日。從A100到H100、從H100到H200，再到未來的Blackwell，新品問世勢必帶來前代產品的沒落。

新創公司Featherless.Ai執行長Eugene Cheah表示，H100價格下跌主要是小規模集群的租賃價格；相較之下，大規模算力集群的價格，可能依然維持在較高水平，主要是由特斯拉、微軟、OpenAI一類的科技巨頭所支撐。

根據Omidia數據顯示，H100發佈後，2023年第三季度約出貨量達到65萬張；其中，僅Meta和微軟就分別拿下了15萬張，佔比接近一半。

該文指出，對於一般市場來說，現今投資新的H100已沒有什麼意義，因為在當前供應過剩的情況下，企業可在需要時以接近成本的價格進行租賃。

先前輝達下一代GPU Blackwell系列傳出，其設計存在缺陷恐將延遲出貨。但摩根士丹利發佈報告稱，Blackwell的生產正在「按計劃進行」，且未來12個月左右的供應已經售罄。這意味著，現在下訂單的客戶要到2025年底才能收到貨，「這將繼續推動對現有Hopper架構產品的強勁短期需求」。

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