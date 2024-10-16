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勞動部萬丹聯合徵才10月18日登場

2024/10/16 12:45

勞動部屏東中心18日進行萬丹徵才。（勞動部高屏澎東分署屏東就業中心提供）勞動部屏東中心18日進行萬丹徵才。（勞動部高屏澎東分署屏東就業中心提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕勞動部高屏澎東分署屏東就業中心將於10月18日（週五）上午9時至中午12時30分，在萬丹鄉公所3樓禮堂舉辦今年最後一場「萬丹地區現場徵才活動」，共邀請25家廠商釋出253個多元的工作機會，薪資最高有4萬5千元，待業及欲轉職民眾可要把握機會前往面試。

這次在地廠商有新農科技、臺豪鋼鐵、富統食品、羽禾食品、丞光彩藝、東森水處理、信明室內裝修等，含括金屬工業、塑膠製品、承包裝潢、食品加工、服飾倉儲等產業，其中近六成職缺，月薪可達30K以上；另新農科技釋出工務人員、偉登釋出現場主管、鼎基先進釋出自動化技術人員、大江生醫釋出製程工程師，薪資皆上看每月4萬5千元。

活動現場同步提供「55PLUS壯世代就業促進措施」說明服務，鼓勵退出職場3個月以上且年滿55歲以上或45歲以上依法退休人士重返職場，符合資格者若經公立就業服機構推介並穩定就業達90日，可一次性申請3萬元的就業獎勵金，最高可領取6萬元。有關就業促進方案詳情，可打08-7559955洽詢。

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