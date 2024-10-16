Uber Eats與foodpanda合併案，勞動部發函公平會表達「反對」（記者塗建榮攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕Uber Eats將併購foodpanda，目前仍在公平會審議，外界期待訂定外送員專法，但目前仍在研議階段，勞動部長何佩珊今日面對多位立委質詢，首度公開明確表示，勞動部「反對」該合併案，並已發函公平會，要求公平會在決策前，需知會勞動部。

為確保外送員權益，勞動部已８度召開外送平台三方會議，外送員工會提出停權透明、保障報酬、定型化契約、全時段保險、訂抽成上限、地圖式點餐及要真人客服等訴求；近期勞動部與交通部合作，預告修正汽車貨運業管理規則等規定，未來機車貨運運價明定後，將可做為外送工會與外送平台業者協商外送報酬的重要依據。

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但今日立法院衛環委員會邀請勞動部部長何佩珊進行業務報告並備質詢，立委林淑芬以歐盟各國的判定，認為外送員應屬虛假承攬，平台工作者缺乏真正獨立性，應屬推定承攬；西班牙法院也已判定，平台對外送員具高度指揮權，甚至為此修改勞基法，涵蓋要求以演算法管理的平台經濟，其勞工都納入保障，眼見Uber Eats與foodpanda合併後將達獨占，要求勞動部表態。

何佩珊表示，外送平台對外送員的指揮監督行為，勞動部早已認定外送員應屬雇傭關係，對於此合併案，也已表達反對態度，並明確發文公平會，但勞動部並非外送平台的主管機關，對此新興的產業，要訂定專法，但勞動部管不到外送平台，恐成為無效立法，對於管理還需與交通部、數發部討論。

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