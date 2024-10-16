台灣對中投資比重續降 童振源：已不到對星國投資的6成

我國駐新加坡代表童振源表示，今年前3季台灣對中國投資佔台灣整體對外投資比重僅剩7.4％，不到台灣對新加坡投資的6成。（圖擷自童振源臉書）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣對中國投資比重逐年下滑，與此同時，對東南亞國家的投資比重上升，其中新加坡佔了相當大的比例，我國駐新加坡代表童振源表示，今年前3季台灣對中國投資佔台灣整體對外投資比重僅剩7.4％，不到台灣對新加坡投資的6成，而台灣對非中國地區的投資金額佔比進一步攀升到92.6％。

童振源在臉書發文表示，台灣對中國投資佔整體對外投資比重的歷史高點出現在2010年，當時達到83.8％，隨著這一數字逐年下滑，到去年已降至11.4％。今年前3季台灣對中投資33.4億美元（約新台幣1076.1億元），佔整體對外投資的7.4％維持在低谷。

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文中提到，2008年到2015年台灣對東南亞投資在整體對外投資佔比每年平均為11.6％，蔡英文政府在2016年上任後推動新南向政策，2016-2019年，台灣對東南亞投資佔比提高到14.4％，2020-2023年，進一步躍升至24.8％。今年前3季，台灣對東南亞投資金額為77.9億美元（約新台幣2509.9億元），佔台灣整體對外投資比重為17.3％，是台灣對中國投資金額的2.3倍。

童振源表示，台灣對東南亞投資有相當大的比例集中在新加坡，今年前3季台灣投資新加坡55.7億美元（約新台幣1794.6億元），佔台灣整體對外投資比重12.4％，是台灣對中國投資金額的1.7倍，已超越台灣對新加坡去年投資總金額2倍，年增145.6％，佔台灣整體對東南亞投資金額的71.6％。

以產業類別來看，最大的投資為電子零組件製造業，投資金額49億美元（約新台幣1578.7億元），佔台灣投資新加坡總額的87.8％；第2大產業是金融保險業，投資金額5.2億美元（約新台幣167.5億元），佔投資總額的9.4％；第3大產業是批發及零售業，投資金額0.9億美元（約新台幣28.9億元），佔投資總額1.7％，這3大產業就佔台灣投資新加坡金額的98.9％。

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