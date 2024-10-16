台幣今年貶4.45％ 央行揭露：2大原因股匯不同調

台股屢創新高、台幣今年貶4.45%，央行揭露2大原因（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在AI題材助攻下，台股今年屢創新高，漲幅居亞洲之冠，新台幣匯價卻貶破32元整數大關，出現股匯不同調現象。中央銀行今日最新報告揭露，國內匯市多由國際美元走勢與外資主導，今年以來國際美元走升1.94%、外資持續逢高賣超台股並匯出獲配股利，累計匯出約 250 億美元，為今年迄今台幣貶值 4.45%主因。

央行並將今年分為三階段分析國際金融市場動態如何影響國內股匯市。

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央行指出，今年初至4月30日止，因美債殖利率走升，帶動國際美元走強， 美元指數上揚 4.82%，同期間 AI 熱潮持續帶動國內電子股走強，台股指數上揚 13.75%，而外資趁機累計賣超台股 701 億新台幣（折約 20 億美元）並淨匯出 35 億美元資金，新台幣對美元貶值5.55%。

從5月初至7月底，美債殖利率下跌，國際美元走弱；而同期間國內資金流向股市，台股上漲 8.84%，外資逢高獲利了結 部分持股，累計賣超台股 2394 億元新台幣（折約 73 億美元）， 並淨匯出 78 億美元資金，新台幣對美元小幅貶值 0.90%。

第三階段則是從8月初迄今（截至 10 月 14 日），國際美元因反映聯準會貨幣政策轉向而走弱，主要貨幣對美元多呈升值；雖外資累計賣超新台幣 2026 億元（約 62 億美元），併同賣出股款及獲配現金股息，合計匯出約 139 億美元；惟新台幣對美元匯率因國際美元走弱，升值 2.08%。

央行表示， 2023 年底迄今新台幣對美元貶幅4.45%雖大於多數主要貨幣，但仍小於韓元（貶5.2%）及日圓（貶5.82%），且新台幣波動度較低。

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