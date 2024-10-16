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拋菲國種綠電送台挨轟 郭智輝數度致歉:可行性報告半年出爐

2024/10/16 11:11

經濟部長郭智輝。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝拋出赴菲律賓種綠電送台，引發外界討論。立法院經委會今天（16日）邀經濟部專案報告，也成為朝野立委質詢焦點，藍委張嘉郡稱郭智輝是「最佳男主角」，攻佔媒體頭版，藍委楊瓊瓔也形容郭是「奇發奇想」，郭智輝在委員會中致歉，「我對我的發言感到抱歉」，說話不夠精準，他也允諾，會在半年內提出可行性評估。

郭智輝日前出席活動透露，想在菲律賓蓋綠電的電廠，並可透過船運或海底電纜運送回台。張嘉郡質詢提到，郭智輝是最佳男主角，話題登上媒體頭版，她指出，郭的想法是新加坡向澳洲購買綠電，但新加坡政府尚未同意，也僅止於紙上合作，認為郭是「即興語言」。

郭智輝說明，他是在印太論壇上，包括日本大使、美國大使等討論印太區域是「民主同盟」在能源部份可互相幫忙，他參考新加坡例子，認為是可以討論的議題。

張嘉郡也提醒，郭智輝身為部長是經濟總舵手，不能沒有盤點就信口開河，郭智輝為此致歉，他說自己沒有經驗，「我對我的發言感到抱歉」、「說話不夠精準」；面對民進黨立委賴瑞隆質詢，希望成熟一點再提出，郭回應，我忘記自己不是董事長，「需要謹言慎行」。楊瓊瓔則關切想法落實，郭智輝表示，希望半年內可行性研議報告出爐。

郭智輝也再次重申，2030年有綠電目標，但更大目標是2050年要淨零減碳，這是全球議題，需要互相協助淨零減碳，這也不見得是台電去投資，海纜、船隻也不見得是台灣去投資。

台電董事長曾文生也補充，減碳是全球性的事情，非常多新的電力技術發展也倡議全球合作，台電對於新的發展會持續研究。他指出，國內海底電纜是交流電，但長程海纜要用高壓直流電，線損比交流電低，目前成本持續下降，若是國際合作，架構也不確定，不一定是台電執行，但台電一定會幫忙了解。

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