超人氣！星宇航空公開申購首日 吸引逾75萬人參與申購

星宇10月15日起開始一連3天進行上市前公開申購。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕話題性十足的星宇航空（2646）預計10月25日正式掛牌上市，週一（15日）開放公開申購。星宇開放申購首日，就爆出超過75萬人搶抽籤，成為今年下半年抽抽樂「人氣王」。

綜合媒體報導，星宇10月15日起開始一連3天進行上市前公開申購，此為公司首次上市的重要步驟，吸引大量投資人參與。

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根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，星宇開放申購首日，就吸引75萬2308名投資人參與申購，已打破今年8月新光金（2888）所締造的42萬1041人的紀錄，成為今年下半年抽抽樂「人氣王」。

星宇公開申購的每股價格為20元，每人申購2張、9月18日前正式任職的員工最多可申購11張。若依據15日收盤價30.62元，抽中2張可賺2.12萬元，報酬率超過5成。

星宇將在10月21日抽籤，10月22日退款給沒抽中的投資人，有抽中的投資人將於10月25日收到股票。

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