太胖影響就業？禮來將在英國試驗 用減肥藥應對失業問題

英國政府正與禮來公司合作，試驗用減肥藥應對失業問題。圖為禮來公司的減肥藥Zepbound。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕減肥藥可以解決失業問題嗎？英國正面臨嚴重的「非經濟活動人口」問題，這些人沒有工作，也沒有去找工作，其中有3分之1存在包含肥胖在內的長期疾病問題，而肥胖引起的疾病也給英國國民保健署（NHS）和經濟帶來了重大負擔。英國政府正和美國製藥巨頭禮來（Eli Lilly）合作，雙方簽署一項重大投資協議，藉此探索是否可以使用減肥藥物，來應對失業問題。

《CNBC》報導，禮來公司與英國衛生及社會關懷部（DHSC）以及創新科技部（DSIT）達成戰略合作協議，這是英國工黨政府週一（14日）國際投資高峰會結束後，所宣布的630億英鎊投資計畫的一部分。

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根據該協議，禮來公司將啟動一項「真實世界」研究，旨在瞭解替爾泊肽（Tirzepatide）如何影響減肥、糖尿病預防和肥胖相關併發症的預防，以更好地改善體重問題。替爾泊肽是禮來公司減肥藥Zepbound和糖尿病藥Mounjaro的GLP-1類藥物的成分。

禮來公司稱，其中會和曼徹斯特健康創新公司（Health Innovation Manchester）合作，進行為期5年的試驗，還將探索減肥藥物如何影響參與試驗者的「就業狀況」和「請病假天數」。

英國衛生及社會關懷大臣斯特里廷（Wes Streeting）週一在《電訊報》（Telegraph ）上發表文章，指出英國民眾「不斷變寬的腰帶」給NHS和經濟帶來了重大負擔，每年給醫療服務造成110億英鎊的損失，他更稱，肥胖引起的疾病導致英國民眾平均每年多請4天病假，而許多人則被迫完全失業。

DHSC告訴《CNBC》，指出大臣的言論充分反映了政府的立場。

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