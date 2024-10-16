穩台幣！央行上半年淨賣匯90.6億美元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕今年以來雖然台股屢創新高，不過新台幣受到國際美元走勢強勁以及外資獲利了結部分持股並匯出資金影響，使國內匯市美元需求大於供給，新台幣上半年貶值5.29％，央行在最新報告揭露，上半年進場調節淨賣匯90.6億美元，以維持國內匯市穩定。

從2022年以來，央行已經連續3年淨賣匯，打破過去央行阻升不阻貶說法。

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根據央行報告，今年上半年美國經濟仍具韌性，加上通膨仍具黏性，6 月 FOMC 經濟估測上修核心個人消費支出物價指數年增率，同時延後今年降息時點與縮減今年降息幅度，美國 2 年期及 10 年期公債殖利率分別上揚至 4 月下旬之 5.04%及 4.70%，美元指數（DXY）上揚 4.47%。

同期間，國內匯市出現 美元超額需求，央行進場調節，淨賣匯 90.6 億美元，以維持國 內匯市穩定，上半年新台幣對美元貶值5.29%。

不過 7 月至今（截至10 月 14 日），隨美國通膨放緩且勞動市場 降溫，市場預期 Fed 將啟動降息循環，美元指數走弱，且8月時聯準會主席鮑爾於Jackson Hole 央行年會表示，對通膨回落至 2%目標更具信心，降息路徑已趨清晰，美元指數續弱。

9 月 18 日 Fed 研判通膨上行風險已趨緩，惟勞動市場下行風險上升而一舉降息2碼（0.50 個百分點），且其點陣圖顯示本年底前可能再降息2碼，整體貨幣政策立場趨向鴿派，至 10 月 14 日美國 2 年期及 10 年期公債殖利率分別下滑至 3.96%及 4.10%，美元 指數下跌 2.43%，新台幣對美元升值 0.88%。

整體而言，今年以來至10月14日止，國際美元走升1.94%，加上外資持續逢高賣超台股並匯出獲配股利，累計匯出約 250 億美元，為今年迄今台幣貶值 4.45%主因。

央行說，今年以來國內匯市走勢多由國際美元走勢及外資進出所主導;多數期間外資於國內資金流向股市、支撐台股大漲之際， 獲利了結部分持股並匯出資金，部分時期因而出現股匯市不同步。

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