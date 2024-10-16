美股重挫拖累台股大跌，法人看市場並非全面恐慌、Q4仍是科技股當家。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到ASML下調2025年業績指引、美國可能增加先進晶片的出口限制，美股主要指數在半導體類股重挫下全面下跌，拖累台股大跌，不過，法人認為，美股下跌並非全面恐慌，且第四季仍是科技股當家，投資人仍可逢低布局。

元大投顧最新報告指出，ASML第三季訂單遠不及分析師平均預期（訂單 26.3億歐元、季減 53%，遠低於預估值的 53.9 億歐元），再加上下修2025年的淨銷售和毛利率指引，且有消息指出美國政府正在討論限制Nvidia以及其他公司對於某些國家銷售先進AI晶片的限制，再加上有報導指出以色列可能會避免攻擊伊朗石油設施，油價暴跌拖累能源類股，而不斷上漲的醫療費用和更嚴格的聯邦報銷規定，聯合健康對2024、2025年的預期未達市場預期，導致醫療保健類股下殺，美股在資訊科技類股、能源股以及醫療保健類股大跌的帶動下全面收低，其中費半指數大跌5.28%，為主要指數中跌幅最大者。

請繼續往下閱讀...

元大投顧表示，相比之下因為油價走低進而壓低通膨預期，導致利率走低，不動產、核心消費與公用事業等兼具利率敏感性與防禦性的類股表現相對強勢，儘管美股主要指數重挫，但標普500仍有243家公司上漲，市場並非全面恐慌；此外，元大投顧也分析，輝達近期在投資會議透露「Blackwell GPU產品未來12個月已被訂光」，因此，即使短線上有ASML 負面訊息的干擾，但AI 浪潮的方興未艾，仍將是台股相關AI供應鏈不斷向上攻堅的底氣。

野村高科技基金經理人謝文雄認為，長期來看，由於AI相關需求持續攀升，預期先進封裝製程將成為未來產業升級的契機，美國大選前若有拉回，不妨把握震盪布局的節點，適度回補科技相關類股。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜則指出，晶圓龍頭大廠法說在即，多家外資券商看好AI半導體需求增長，紛紛給予「買進」評等，並調升目標價，但由於同時受到國內外變數影響，預料短線指數將維持高檔震盪整理格局，並以類股輪動、個股表現為主，待變數塵埃落定後，有望展開第四季旺季行情走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法