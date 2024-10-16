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台電大林電廠採購弊案 勞長何佩珊：已移送檢調查處

2024/10/16 10:41

勞動部長何佩珊16日出席立法院社會福利及衛生環境委員會報告業務概況並備質詢。（記者塗建榮攝）勞動部長何佩珊16日出席立法院社會福利及衛生環境委員會報告業務概況並備質詢。（記者塗建榮攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台電大林電廠爆發採購弊案，攸關廠區工作及周邊居住安全，立委質疑採購商品造假，勞動部長何佩珊今（16）日表示，經勞動部了解，該廠商有不當張貼合格貼紙的情事，因此勞動部已於10月1日已移送檢調查處，10月8日並要求台電，廠商需在45日內提供合格的檢測報告，何佩珊允諾，未來品質規範不僅在廠商送檢時查驗，也會採行機動性的檢測。

立法院衛環委員會今（16）日邀請勞動部部長何佩珊進行業務報告並備質詢，立委陳昭姿針對台電大林電廠砸近80億更新改建，卻使用不防爆電氣管配件，罔顧職安、公安，立委質疑，廠商送檢時提供合格的樣品，但實際裝配時卻使用不合格的零件，明顯就是造假。

陳昭姿更以食藥署檢驗藥品的規範為例，強調品質的一致性要求的重要性，不但平日要定期查核，更需無預警地抽查，而非只是送檢時查驗。要求這些採購商品，必須如同藥品的查驗，除了給予許可證，後續還要不定期查驗，了解廠商檢驗與生產的是某有相同品質，也了解最初的檢驗是否實際。

何佩珊表示，會要求職安署檢討流程，未來將強化形式檢定作業流程，平日也加強抽驗、必要測試，避免再發生驗收時有送金屬中心檢測，但實際上裝廠房時的產品卻不合格的情形。

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