雲豹先拋菲律賓蓋綠電 黃國昌：沒想到和政府關係這樣緊密

民眾黨團總召黃國昌（左起）、民眾黨立委張啓楷。（記者劉宛琳攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕經濟部長郭智輝日前拋出菲律賓蓋綠電議題，民眾黨團總召黃國昌今天表示，第一個說要到菲律賓去的不是郭智輝，是雲豹能源，他驚訝「我們的政府跟雲豹能源彼此之間的共鳴關係，我沒想到是這樣的緊密」。

黃國昌表示，一個當到經濟部部長的人，沒有經過縝密的規畫評估，連不成熟的政策都稱不上，結果就開始對媒體把他自己的發現奇想講出來，再移轉問題的焦點。

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黃國昌指出，第一個說要到菲律賓去的不是郭智輝，是雲豹能源，今年夏天雲豹就發了新聞稿，表達要去菲律賓成立太陽能IPP公司。私人公司要去投資有他們的投資策略，但讓他驚訝的是，「我們的政府跟雲豹能源彼此之間的共鳴關係，我沒想到是這樣的緊密」。

黃國昌表示，私人公司要去菲律賓開拓商機他沒意見，政府要去菲律賓搞這種事情茲事體大，「請問郭智輝，你的評估到底在哪裡？」不成熟的東西竟然可以在外面大放厥詞，先不要講技術性的問題，還有國安、價格和海底電纜的問題，真的不知道郭智輝在說什麼。

黃國昌解釋，為什麼他說郭智輝在移轉問題的焦點，因為他今年在總質詢時問行政院長桌榮泰，再生能源的配比到底要怎麼發展？風力、太陽光電佔多少？那天經濟部和卓榮泰回答不出來，後來陸續回函給他。

黃國昌表示，回函指出，2026年11月再生能源要達到20%，這是回應蔡英文2025年要達到20%是確定跳票；回函又指出，2028年可以到21.3%、2030年要達到30%。黃國昌表示，目前（2024年）再生能源的狀況是10.6%，2026年可以翻倍到20%，2028年只可以到21.3%，兩年時間到2030年可以翻倍到30%。

黃國昌表示，他看完這些數字只想請教郭智輝，郭曾經是一個企業的大老闆，如果郭公司人員把這樣的發展圖發給郭，郭會不會摔報告？忽然很神速，結果到2028年又變成超級龜速，2030年突然又變得非常神速，這是哪門子的施政計畫？

黃國昌說，他相信任何企業的老闆看到這樣子的規劃，大概全部都會搖頭，這到底在寫什麼東西？講話都不用負責任。這反映出民進黨政府所謂電力發展的藍圖根本一片空白，胡說八道、亂寫一通，請問郭智輝，這個藍圖的路徑是怎麼達成的？

民眾黨立委張啓楷表示，「郭智輝是在打臉民進黨政府」，因為民進黨說電是夠的，但再生能源到2026有20%，2030有30%，那幹嘛去外面買電？

張啓楷說，郭的問題不是只有天馬行空，去菲律賓買綠電，問題在成本和時間，他的靈感來自於新加坡要去跟澳洲買電，新加坡什麼時候才能啓動買澳洲的電，2030年，現在才2024年，現在談的是台灣六年後的事情嗎？但台灣當前最急迫的是不要每年漲電價，不要一直撥補台電。

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