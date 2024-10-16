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ASML第3季來自南韓與記憶體降幅最高

2024/10/16 10:21

ASML第3季來自南韓與記憶體降幅最高（擷取自ASML財報）ASML第3季來自南韓與記憶體降幅最高（擷取自ASML財報）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體設備大廠ASML第3季訂單較市場預期的腰斬，從財報顯示，南韓客戶比重從上季的28%降為15%，降幅最高，記憶體比重從上季的46%降為36%。

半導體業界認為，ASML第3季度在手設備訂單季減超過5成，應該來自三星或英特爾砍先進製程設備訂單有關，2025年展望也下修也跟美國擴大設備管制，整體半導體產業復甦不如預期有關，台積電在先進製程已輾壓英特爾、三星，成為一家之霸，採購設備反而有利議價。

半導體供應鏈指出，AI晶片需求熱，台積電在美國、台灣正如火如荼擴增先進製程產能，目前十萬火急裝機中，擴產腳步沒有停歇。反觀三星先進製程落後，加上高頻寬記憶體也輸SK海力士，影響擴產腳步放緩。

從ASML財報顯示，第3季度EUV出貨11台，設備營收占比為35%，單價季增2%、年增12%；從區域別看，南韓客戶比重從上季的28%降為15%，降幅最高，中國客戶比重為47%，較上季的49%下滑，美國客戶比重從上季的3%顯著提高到21%；使用別而言，邏輯設備比重從上季的54%提高到64%，記憶體比重從上季的46%降為36%。

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