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今年勞工墜落職災已66件 勞長何佩珊坦言「墜落打擊年」目標破功

2024/10/16 10:16

勞動部長何佩珊16日出席立法院社會福利及衛生環境委員會報告業務概況並備質詢。（記者塗建榮攝）勞動部長何佩珊16日出席立法院社會福利及衛生環境委員會報告業務概況並備質詢。（記者塗建榮攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了防止勞工在工作時發生職災，勞動部訂定今年為「營造業墜落打擊年」，特別針對營造業「墜落職災」訂定減災目標，不過，今年以來已發生66件營建墜落案件 ，勞長何佩珊坦言，今年墜落目標降至68件的目標無法達成，因此積極推動職安法修法，近期將預告，預計年底前送行政院，希望明年立院下一會期進行審理。

考量營造業「墜落職災」比例過高，是歷年營造業重大職災類型之首，墜落災害死亡即占整體營造業近70％，職安署因此將113年設定為「營造業墜落打擊年」，訂定減災措施，加強督促營造事業單位落實墜落預防工作，更設定目標，今年墜落個案需降至68人。

立法院衛環委員會今（16）日邀請勞動部部長何佩珊進行業務報告並備質詢，立委陳菁徽指出，今年以來，營造業墜落致死的案件已達66人，詢問勞長何佩珊，今年的減災目標是否破功？立委王育敏指出，今年雙十國慶日，雲林發生的重大工安意外，一水泥預拌廠的輸送帶，當天造成1死1傷，顯示先前的工安意外，均未勒令停工，顯示過去的檢查並未達到效果。

何佩珊回應坦言，今年達標「有困難」，主要是因為施工特定，建築工程多大規模深開挖，複雜工程輛又大，且經調查，移工的職安發生率較高，與一般勞工相較，比例是８比５，因此已進一步強化移工的教育訓練。

此外，勞動部也推動修改職安法，針對承攬的雇主，要求負起責任，考量國內很多中小型微型工程，例如冷氣安裝業者，發生墜落的頻率不低，也將與地方政府勞檢機構，全面展開勞檢，修改職安法加強雇主的責任，職安法修法很快要進行預告，預計年底送行政院，希望明年下會期立院可以審理。

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