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台灣無法承受能源供應出錯的後果 「矽盾」需要綠電！

2024/10/16 12:35

電機電子工程師學會（IEEE）10月所發行的「IEEE綜覽」 （IEEE Spectrum）雜誌指出，台灣的「矽盾」需要太陽能、風能等綠電。資料照。（法新社）電機電子工程師學會（IEEE）10月所發行的「IEEE綜覽」 （IEEE Spectrum）雜誌指出，台灣的「矽盾」需要太陽能、風能等綠電。資料照。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣各產業對綠電需求大增，半導體產業也不例外，電機電子工程師學會（IEEE）所發行的「IEEE綜覽」 （IEEE Spectrum）雜誌，日前就在報導中介紹，為何台灣的「矽盾」需要太陽能、風能等綠電？指出為了讓台積電留住客戶，台灣得必須快速增加綠電，台積電的能源需求推動著台灣地緣政治的未來。文末強調台灣無法承受能源供應出錯的後果，這使得台積電和台電在未來幾個月上的能源選擇，可能非常重要，不僅有關台灣的安全，還可能決定人工智慧（AI）所需晶片供應的控制權，進一步影響未來的地緣政治格局。

根據2024年10月號的IEEE綜覽雜誌報導，指出對於台灣來說，台積電晶圓廠帶來的不僅是財富，還構成了安全專家所稱的「矽盾」，而造訪台灣的人很快就能感受到這道「矽盾」的必要性，因此，維持台積電的運作，以及支撐其不斷增長的龐大電力需求，對台灣來說，已成為一項高風險的當務之急。目前市場預估，台積電2025年用電量將占全台12.5%，是 2020年的2倍。

而在氣候意識強烈的全球市場中，台積電獲取電力的來源，和其耗電量同樣重要，包含蘋果、Google和輝達等科技巨頭 ，把減少碳排量放在首位，這給台積電、聯電等台灣晶片製造商帶來了壓力，這些製造商也敦促台灣政府部署更多的再生能源。

台積電的目標是2030年再生能源使用比例達60%，2040年進一步達到100%，這一需求驅動台灣電網的發展，但對於台積電這樣規模的公司來說，這並不是一個容易的事情，報導提到，台積電採取多項節能省電措施，以及採購大量再生能源，如2020年與沃旭能源（Ørsted）簽約，獲得了920 MW離岸風場的綠電。

台灣政府同時也有大力發展離岸風電，以滿足台積電的需求，研究智庫「彭博新能源財經」（BNEF）預估，到了2040年，台灣將擁有全球第6大、亞洲第2大的離岸風電裝置容量。台灣政府並對再生能源進行了長期投資，例如地熱發電，今年政府強調了燃氣發電的建設，指出這些緊湊型、快速建造的電廠可以迅速提升容量，而且輸出靈活，有助於在可再生能源發電量增長時平衡供需。

報導提到，相比台灣政府熱衷於擴大可再生能源和燃氣發電的比例，目前核電則是朝相反的方向進行，目前台灣唯一仍在運作的核電廠是「核三」，今年7月已關閉了1號機，2025年5月就會完全除役，未來核三是否會繼續運作仍是未知數。

為了在增加風能和太陽能發電的同時，提高電網的可靠性，台電啟動了強化電網韌性建設計畫，預計未來10年投入高達5646億元的經費，台電也尋求建立區域風險管控中心，使各區域更具抗停電能力，台電還增加了直接連接發電區和工業區的電路，以保護廠區免受電網中斷的影響。

文末強調，台灣無法承受能源供應出錯的後果，這使得台積電和台電在未來幾個月上的能源選擇，可能非常重要，不僅有關台灣的安全，還可能決定人工智慧（AI）所需晶片供應的控制權，進一步影響未來的地緣政治格局。

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