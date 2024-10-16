川普：關稅政策可推動經濟增長 對美國利大於弊

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）近期提出實施「全面關稅政策（all tariff policy）」，考慮對盟友和競爭對手的進口產品徵收高額關稅。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）近期提出實施「全面關稅政策（all tariff policy）」，考慮對盟友和競爭對手的進口產品徵收高額關稅，引發外界擔憂此舉將損害美國經濟、危及就業並加劇通膨。川普對此做出回應，認為其關稅政策可推動經濟增長，長遠對美國利多於弊。

綜合媒體報導，川普週二（15日）在芝加哥經濟俱樂部接受採訪時，為其大幅提高外國商品關稅的主張進行了辯護，稱提高關稅將重振美國製造業，並產生足夠的收入，以緩解對美國赤字膨脹的擔憂。

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川普表示，對他來說，世界上最美麗的詞就是「關稅」，認為關稅越高對美國越有利，不僅可以保護美國本土企業，還可誘使外流企業回美國建廠及創造新職位，最終可以抵消因貿易問題而失去的工作崗位。

對於分析師預測，川普經濟政策將給美國帶來7.5兆美元的債務，增幅是競爭對手、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的2倍。對此，川普沒有作出否認，僅重申有關政策的經濟得益，將多於政策帶來的流弊。

川普在採訪時，也被問及是否會撤換Fed主席鮑爾的問題。對此，川普沒有正面回應，但稱總統向央行負責人表達對利率變動看法是合理的。

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