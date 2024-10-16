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拋菲國綠電送台 經濟部長郭智輝：僅討論同盟區域國綠電互相支援

2024/10/16 09:44

經濟部長郭智輝赴經委會報告。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝赴經委會報告。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝今天（16日）赴立法院經委會報告，由於郭拋出菲律賓蓋綠電議題，引發外界討論。他今天澄清，只是在「印太戰略智庫」論壇上討論，具體方向都還要討論，想法是源自於同盟區域國家在綠電可互相支援。

郭智輝日前出席活動透露，規劃在菲律賓蓋電廠的綠能類型有三類，分別是太陽能、風能及地熱，綠電可透過船運或海底電纜運送回台。

郭智輝今天赴經委會進行「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」專案報告，會前成為媒體關注焦點。

他解釋，外界對此議題的時空「跳太快」，這只是在印太戰略智庫成立時，學者專家共同討論，想法是同盟區域國家互相在綠電可以支援，外界已經討論到何時蓋電廠，他無法回答，各位跳太快。

媒體問及，在海外蓋綠電是否因2030年台灣綠電不夠？郭智輝一度口誤，說沒有錯，隨後立刻修正，強調台灣「沒有綠電不夠」，我國2030年30%綠電是目標，仍朝此目標邁進，且這與綠電夠不夠用是兩回事情，綠電是全球關注命題，台灣希望跟日本、菲律賓合作，要進行的事情還很多。

至於GOOGLE採購核電，郭智輝也說，經濟部仍以安全無慮、核廢料處理、全民共識三基本原則，他說只要，可以過（獲得共識），就進入討論。

經濟部報告也重申，政府對核能政策是開放的，經濟部會關注國家發展情勢， 定期滾動檢討能源轉型推動成果及加強作法；台電公司也會持續關注未來各項科技的發展，包括新核能技術在內，不會預設任何立場，「非核不是神主牌」。

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