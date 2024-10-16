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受中國經濟拖累！LVMH銷售額下滑至疫期來最低水準

2024/10/16 11:50

酩悅軒尼詩-路易威登集團15日發出公告，稱時裝皮件產品的銷售額下滑，為疫情來首次。（彭博資料照）酩悅軒尼詩-路易威登集團15日發出公告，稱時裝皮件產品的銷售額下滑，為疫情來首次。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大時尚精品集團「酩悅軒尼詩-路易威登集團」（LVMH）15日發出公告，稱時裝皮件產品的銷售額下滑，為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情來首次，並坦言受到了中國消費者需求下滑的衝擊。

據《彭博》報導，LVMH集團15日公告，時裝皮件部門銷售額第3季下降5%。分析師此前的預測為小幅增長。相比之下，去年同期該部門收入增長了9%。

這是自2020年第2季全球受疫情衝擊以來的單季最差表現。LVMH集團整體銷售下滑3%。

LVMH財務長紀歐尼（Jean-Jacques Guiony）在15日的發布會上表示，「目前，我們在包括中國的多數市場，都面臨著經濟挑戰……如今，中國的消費者信心已經跌至疫情時期的歷史最低水準。」

《彭博》報導稱，由於擔心經濟增長放緩和房地產市場危機，中國消費者減少了對高單價商品的支出。這種擔憂迫使北京當局上月推出振興措施，試圖重振經濟增長。

紀歐尼坦言，現階段很難評估類似措施對需求的潛在影響，但「這表明他們（中國政府）正非常認真地對待這個問題。」

中國對奢侈品市場至關重要，在2019年疫情爆發前，全球有逾3成奢侈品由中國買單。

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