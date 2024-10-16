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台股收盤》台積電重摔 指數跌收281點力守23000點

2024/10/16 13:46

台股收盤》台積電重摔 指數跌收281點力守23000點（資料照）台股收盤》台積電重摔 指數跌收281點力守23000點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕ASML財報爆雷，美股4大指數下挫，其中又以費半指數跌5.28%最慘，台股今在台積電（2330）開盤大跌30元，以1040元開出，指數開盤跳空重挫301.4點，以22990.64點開出，在台積電領軍電子股全面下挫，金融與傳產也走跌下，指數開低走低，跌逾400點，指數摜破22900點，觸及22866點，不過，在台積電買盤進場承接，股價一度回到平盤，及航運、觀光等傳產股走揚，大盤指數跌幅收斂，回到23258點，僅小跌34點，然而，午盤過後，台積電在賣單釋出，股價一路拉回，終場跌25元，指數跌幅擴大，終場收23010點，跌281.06點，成交量4105億元。

台積電終場跌25元，收1045元（資料照）台積電終場跌25元，收1045元（資料照）

前10大成交額跌多漲少，台積電跌25元，收1045元，成交額550.17億元，排名第1；鴻海跌2元，收205元，成交額196.92億元，排名第2；聯鈞跌4.5元，收229.5元，成交額141.41億元，排名第3；廣達跌0.5元，收295元，成交額87.2億元，排名第4；聯發科跌25元，收1275元，成交額82.41億元，排名第5。

京元電子漲5.5元，收133.5元，成交額69.84億元，排名第6；奇鋐跌3元，收676元，成交額67.66億元，排名第7；日月光投控跌3.5元，收165元，成交額56.1億元，排名第8；一詮漲2.5元，收124元，成交額55.95億元，排名第9；萬潤漲16.5元，收482元，成交額52.98億元，排名第10。

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