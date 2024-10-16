市場等待更多數據 黃金小漲

週二（15日）黃金價格上漲。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（15日）黃金價格因美公債殖利率回落而小幅走高，同時投資人正謹慎等待更多數據，以探索聯準會（Fed）的寬鬆週期。

現貨黃金上漲0.5%報每盎司2663.83美元；12月交割的黃金期貨價格上漲0.5%，報每盎司2678.9美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，由於紐約州製造業活動疲軟，基準10年期公債殖利率下滑，使不孳息的黃金更具吸引力，但美元依舊徘徊在兩個多月以來的最高水準附近。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「隨著公債價格上漲，其殖利率略有回落，這為黃金市場提供了一點穩定性和一點支撐。但我們預期，黃金將經歷一段暫停或盤整。」

他說：「我們現在更傾向認為，黃金將橫盤邁向上升趨勢，因為殖利率確實有些回落，我們將看到美元出現小幅回調。」

CME FedWatch工具顯示，目前交易員預計11月降息25個基點（1碼）的可能性約為90%。

市場聚焦即將公佈的美國零售銷售、工業生產數據以及本週稍晚公布的本週失業救濟數據。

此外德國商銀報告中指出，若媒體報導屬實，以色列預計的報復行動將避開伊朗的石油和核設施，那麼地緣政治風險將會降低，這方面對金價的支撐也會減弱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法