台灣半導體真夠力 ! 彭博專欄 : 台股跑贏全球股市的程度越來越高

彭博專欄指出，台灣市場能擊敗全球市場，主要是科技產業驅動所致。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年台灣證券交易所加權指數攀至歷史新高，相對於全球基準的相對強度，在7月份升至第一，這是過去五年來不斷進步的表現。《彭博》專欄指出，台灣市場能擊敗全球，是科技產業驅動所致，預計台灣股市跑贏全球股市的程度將越來越高。

據報導，2024年台灣證券交易所的上市公司有1018家，科技權重已達64%，自2014年以來，這一數字增長了18個百分點，反映出台灣科技企業的發展。彭博分析師估計，台灣今年的晶片製造銷售額成長了28%，是世界其他國家的2倍多，預計明、後年將繼續跑贏全球基準。

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《彭博》數據顯示，台灣企業每100美元的銷售額可轉化為36美元的淨利，海外競爭對手的淨利只為22美元，凸顯了台灣公司的獲利能力卓越。

《彭博》專欄指出，台灣最大的晶片製造商台積電約有93.1%的收入來自海外，第二、三大半導體公司日月光科技控股公司和聯電為87.9%和69.3%。

台積電的客戶群中，輝達（NVIDIA）生產成本如果是100美元，其中36美元是付給台積電的，還有超微（AMD）和邁威爾（Marvell），博通和高通付給台積電則近30%。另外，蘋果和英特爾付給台灣供應商約10%。

台積電在台灣的長期資產總計達81%，是荷蘭晶片製造商ASML和加州Milpitas半導體製造商KLA的主要客戶。

儘管世界其他地區正在應對棘手的通膨問題，但台灣自2008年以來，從未攀升至3%以上，並在2023年跌至2.5%、甚至還來到2.1%。另外，自4月以來，薪資成長超過了通膨，扭轉了過去35個月中有27個月薪資負成長的情況。

根據《彭博》彙編的數據顯示，自2020年以來台灣月出口大幅躍升，今年8月出口達到創紀錄436億美元，成長速度是所有已開發經濟體中最快的。此外，自2019年以來，新台幣匯率的波動性僅增加了 0.75個百分點，相較日圓的波動性幾乎是2019年以來的五倍。

《彭博》專欄直言，這種價格穩定性說明了台灣債務是全球市場中風險最小的國家之一，這些數據都以另一種方式展示，台灣的安全與保障。

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