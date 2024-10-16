分析師：ASML降財測反映產能過剩 不是晶片末日

分析師表示，艾司摩爾財測疲軟，反映晶片產能過剩。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）因擔心全球晶片需求疲軟，大幅下調2025年銷售預測，此舉引發週二（15）美國晶片類股重挫，也拖累了今（16）日台股走勢，分析師表示，前景疲軟可能反映出晶片產能過剩的問題。

《路透》報導，由於下調財測，艾司摩爾週二股價創25年來最大單日跌幅，在最新公佈的業績中，ASML預估2025年淨銷售額為300-350億歐元（約新台幣1.06兆至1.23兆元），接近先前預測的低標。由於ASML幾乎壟斷台積電（2330）、英特爾（Intel）、三星（Samsung）等大廠的關鍵設備供應，新的財測拖累了全球半導體產業。

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受疫情期間需求旺盛的刺激，晶片製造商建立了額外的產能，但供應鏈緩解後，成長趨於穩定，這也讓晶片大廠不得不延後訂購新的設備，直到工廠看起來已經準備好迎接滿載的訂單。分析師表示，ASML的財測是這些晶片廠過去幾個月來仍落後目標的證明。

艾司摩爾在聲明中表示，儘管AI（人工智慧）相關晶片蓬勃發展，但半導體市場其他領域持續疲軟的時間比預期久導致邏輯晶片製造商延後訂單，記憶體晶片製造商只計劃「有限的」新增產能。

半導體研究公司TechInsights的經濟學家哈奇森（Dan Hutcheson）表示，英特爾、台積電和三星正在撤回ASML的訂單，因為他們意識到產能充足。哈奇森指出，今年晶片廠的利用率約為81％，但製造商傾向於在利用率達到90％左右時再採購設備。目前看起來英特爾已經放慢了工廠擴張速度，三星和台積電也將保持謹慎。

晶片庫存仍高，製造商利用艾司摩爾的設備提升了效率，這代表工廠可以生產更多的晶片，同時卻不需訂購更多的設備。

晶片產業顧問公司International Business Strategies執行長瓊斯（Handel Jones）指出，現在晶片廠已經削減了使用ASML旗艦設備的步驟，有時甚至減少近3分之1。以三星為例，三星可能利用先進晶片蝕刻技術，將使用ASML旗艦設備的步驟從5-6個減少至1-2個。

瓊斯表示，如果成功，三星現在持有的這些EUV（極紫外光）製程技術曝光機，可能出現大量過剩產能。不過瓊斯也提到，整體來看，AI晶片和AI專用的記憶體晶片需求仍將蓬勃發展，目前的疑慮只是短期現象，從長遠來看，一切都會好轉。

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