晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美經濟有望「不著陸」！策略師點出「此關鍵」信號

2024/10/16 14:12

紐約梅隆銀行財管策略師樂觀認為，經濟正在經歷不著陸的情況，因為它繼續擴張，而不會放緩。（法新社）紐約梅隆銀行財管策略師樂觀認為，經濟正在經歷不著陸的情況，因為它繼續擴張，而不會放緩。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著聯準會啟動降息，華爾街多數人預測美國經濟可能會「軟著陸」，不過，紐約梅隆銀行財管策略師則樂觀認為，經濟正在經歷不著陸的情況，因為它繼續擴張，而不會放緩，尤其在銀行的盈利好於預期，這對經濟來說，是一個好信號，對「不著陸」正在發揮作用。

CNBC報導，美國當經濟增長放緩到足以將通膨率降至聯準會2%的目標以下，而不會使經濟陷入衰退時，就會發生軟著陸，許多華爾街的人預計情況會如此，因為央行開始降低利率。

不過，紐約梅隆銀行財管策略師Alicia Levine持更樂觀的看法，她認為，經濟正在經歷「不著陸」的情況，因為它繼續擴張而不會放緩。

到目前為止，銀行盈利顯然好於預期，無論是營收還是底線，淨利息收入好於預期，這對經濟來說是一個好信號，這表明的另一件事是，『不著陸』正在發揮作用。

另富國銀行和摩根大通等銀行上週公佈了一系列好於預期的財報，與此同時，美國銀行週二公佈了強勁的業績。

Levine進一步指出，第3季度實際國內生產總值的增長速度看起來“非常接近”3%，這將標誌著連續兩個季度的實際GDP增長3%，因為第2季度經濟以2.8%的年化速度增長。

根據 MRB Partners 的數據，美國企業利潤總體上處於歷史高位，比大流行前的水準高出約60%。該公司同樣預計經濟擴張將繼續，強勁的美國企業部門財務狀況表明，持續的招聘和資本支出水準是健康的，企業部門仍將是美國整體經濟的堡壘。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財