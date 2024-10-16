美經濟有望「不著陸」！策略師點出「此關鍵」信號

紐約梅隆銀行財管策略師樂觀認為，經濟正在經歷不著陸的情況，因為它繼續擴張，而不會放緩。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著聯準會啟動降息，華爾街多數人預測美國經濟可能會「軟著陸」，不過，紐約梅隆銀行財管策略師則樂觀認為，經濟正在經歷不著陸的情況，因為它繼續擴張，而不會放緩，尤其在銀行的盈利好於預期，這對經濟來說，是一個好信號，對「不著陸」正在發揮作用。

CNBC報導，美國當經濟增長放緩到足以將通膨率降至聯準會2%的目標以下，而不會使經濟陷入衰退時，就會發生軟著陸，許多華爾街的人預計情況會如此，因為央行開始降低利率。

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不過，紐約梅隆銀行財管策略師Alicia Levine持更樂觀的看法，她認為，經濟正在經歷「不著陸」的情況，因為它繼續擴張而不會放緩。

到目前為止，銀行盈利顯然好於預期，無論是營收還是底線，淨利息收入好於預期，這對經濟來說是一個好信號，這表明的另一件事是，『不著陸』正在發揮作用。

另富國銀行和摩根大通等銀行上週公佈了一系列好於預期的財報，與此同時，美國銀行週二公佈了強勁的業績。

Levine進一步指出，第3季度實際國內生產總值的增長速度看起來“非常接近”3%，這將標誌著連續兩個季度的實際GDP增長3%，因為第2季度經濟以2.8%的年化速度增長。

根據 MRB Partners 的數據，美國企業利潤總體上處於歷史高位，比大流行前的水準高出約60%。該公司同樣預計經濟擴張將繼續，強勁的美國企業部門財務狀況表明，持續的招聘和資本支出水準是健康的，企業部門仍將是美國整體經濟的堡壘。

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