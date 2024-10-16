ASML暴雷股價崩 陸行之：對半導體產業投下深水炸彈

荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）財報欠佳並下修展望，股價狂瀉進16%。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）突然提前1天公布最新財報，不只財報不如預期，還下修2025年業績展望，導致週二（15日）股價收盤重挫近16%，創下1998年來最大單日跌幅。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱ASML因技術錯誤提前1天對科技暨半導體板塊投下了個深水炸彈，拉著一堆公司下水，認為ASML財報不佳與美國擴大限制出口、中國訂單下滑，加上產業復甦緩慢有關，並要投資者觀察東京電子是否跟跌。

陸行之今（16日）稍早在臉書發文指出，藉著AI晶片需求的勢頭，本以為有些半導體龍頭公司及美國費城半導體指數近日就快要創新高，結果光刻機龍頭ASML因技術錯誤提前1天對科技暨半導體板塊投下了個深水炸彈，股價閃崩16%，並拉著一堆同學下水，美國2大半導體設備龍頭應材、Lam Research尤其是重災區，跌幅都超過10%，今天待看東京電子是否跟跌。

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整理一下ASML財報，陸行之分析，主要應該是在手的2025年中國客戶訂單大幅下滑（這應該也是荷蘭配合美國政府對公司擴大限制部分產品出口及維修服務的成果） 及整體半導體產業復甦緩慢所致，使得2025年營收預期上緣下修近12.5%及毛利率下修3百分點所造成。不過陸行之也補充，仔細對了下數字，ASML還是預期明年營收有近20%的年增，對比今年沒增長，這好像也不算大災難，並分享以下5重點與讀者粉絲分享。

第一，ASML下修2025年營收增長預期為300-350億歐元，比今年的270億歐元年增11%-30%，平均20%；毛利率從54-56%下修至51-53%；公司預期2025年中國客戶占比降到20%的營收，表示其他地區客戶都有明顯提升，也暗示中國設備大廠客戶佔比的大幅減少對2025營收預期的可能影響。

第二，ASML第3季在手設備訂單季減高達53%，年增1%，主要系邏輯晶片設備訂單大減70%，年減42%。陸行之認為，除了5/4/3奈米需求強之外，其實各家產能利用率皆不足80%，ASML實在沒有理由大增光刻機資本開支。

第三，ASML第3季營收季增20%，年增12%，比市場預期高4百分比，第4季度營收指引季增18-23%，年增24%，比市場預期高1百分比，毛利率及獲利指引小幅低於預期。

第四，ASML第3季庫存月數季減至9.3個月，但還是年增19%。

第五， ASML第3季EUV出貨11台，設備營收占比從2季的31%提升至35%，單價季增2%，年增12%至每台1.89億歐元；中國客戶佔比從第2季的49%，降到47%，但美國客戶佔比從2季的3%，暴增到21%，不知道這比重變化都是美光及英特爾冠軍造成的，還是把台積電美國廠設備採購也算進去了。

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