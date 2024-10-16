外媒爆ASML帶崩半導體 兇手疑是「這大廠」

艾司摩爾（ASML）財報不如預期。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）財報不如預期，還下修明年業績展望，週二（15日）股價收盤暴跌逾15%，寫下1998年來最大單日跌幅，拖累美國晶片類股重挫，費城半導體大跌超過5%，輝達（Nvidia）股價也跌了4.5%，不過外媒分析，檢視輝達的業務展望，股價如此大跌並不合理，認為ASML的利空消息可能是來自「英特爾」（Intel）。

週二稍早，ASML最新財報短暫出現在公司網頁上，而非如原定在週三公布，結果內容顯示ASML第3季訂單量為26.3億歐元（約新台幣919.4億元），遠低於預期的40至60億歐元（約新台幣1414.6億至2121.9億元）。

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ASML還預計2025年淨銷售額將成長至300至350億歐元（約新台幣1.06兆至1.23兆元），低於市場預估的358億歐元。

財報公佈後，艾司摩爾在阿姆斯特丹交易的股票週二盤中多次暫停交易，收盤重挫16％，來到668.10歐元。消息也導致美股聞聲跳水，4大指數收黑，拖累輝達下跌4.52% 、台積電 ADR收跌2.63%。

巴隆報導分析，ASML令人失望的展望，不必然就代表不利於輝達，ASML已表明，AI相關需求依然強勁，疲軟的部分是邏輯晶片業務，而導致此一疲軟的最可能因素，可能是英特爾對晶片製造設備的支出，該公司生產CPU、PC和伺服器。

彭博資訊記者Henry Ren也指出，ASML的業績疲軟可能來自主要客戶英特爾，因為英特爾正在削減資本支出，進行痛苦的整頓。

此外，記憶體晶片近期價格下跌，業者也審慎以對。至於中國大陸的晶片設備需求也可能在歷經前幾年瘋狂囤貨後冷卻下來。然而這些都和AI的需求不相關。

巴隆報導，輝達先前表示，市場對輝達的AI GPU需求仍強勁，而本月稍早，輝達在給投資人的簡報中表示，即使今年供應大幅增加，「需求仍超過供應」。

上週，輝達主管群還表示Blackwell GPU產品「未來12個月已經被訂光」，代表客戶如果現在下單，直到明年底才能收到產品。

輝達最重要的Blackwell AI伺服器系統現正在出貨。週二戴爾更宣布，基於輝達GB200 NVL72系統的機架式伺服器PowerEdge XE9712「現在正把樣品提供給特定客戶」。

因此巴隆周刊分析，ASML的業務狀況可能和輝達的業績沒有直接關聯。

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