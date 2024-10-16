華爾街的不祥警告 ! 美媒點名 : 4名價值投資的億萬富翁全是淨賣家

包括巴菲特在內的4位著名的億萬富翁基金經理持續賣股，給予華爾街無聲的警告。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數以及納斯達克綜合指數屢創收盤新高，華爾街正經歷歷史上最昂貴的股市之一。美媒報導，4位注重價值型投資的億萬富翁持續拋售股票，引發了市場的關注與擔憂，似乎暗示著潛在的風險。

報導指出，當前的華爾街正經歷歷史上最昂貴的股市之一，本益比（P/E）成為衡量價值的重要指標。截至10月9日，標準普爾500指數的席勒本益率收於37以上，接近歷史高位。

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歷史數據顯示，當席勒本益率突破30時，市場通常會經歷顯著的下跌。過去153年中，標準普爾500指數的席勒本益率僅有6次突破30，其中5次之後市場至少損失20%。這數據無疑為當前市場的高估值，敲響了警鐘。

今年以來，包括股神巴菲特（Warren Buffett）、傳奇投資人比爾·阿克曼 （Bill Ackman） 以及泰勒·史密斯 （Terry Smith）與華爾街大鱷大衛·泰珀 （David Tepper） 等知名的價值投資者卻選擇了拋售，對市場發出無聲的警告。

一直以來，巴菲特的策略是尋找價值被低估的公司，然而，當市場達到歷史高位時，他會選擇保持現金以應對潛在的市場調整。

現今，巴菲特旗下的波克夏已連續7個季度內淨賣出股票，累計金額接近1320億美元（約新台幣4.25兆元）。至2024年中，波克夏的現金及現金等價物與美國國債達到了創紀錄的2769億美元（約新台幣8.91兆元），顯示出巴菲特對市場的謹慎態度。

同樣的阿克曼所掌舵的潘興廣場資本公司 （Pershing Square Capital Management）在第二季度進行了大規模的拋售，儘管新增2家公司持股，但對其他5家公司減持幅度遠超過買入。

泰勒·史密斯創辦的Fundsmith在第2季度進行手上40家公司的投資調整，其中有37家被減持。史密斯以長期持有股票，並能經過時間考驗的投資策略而聞名，但在當前美股高估值的環境下，他的減持行為顯示出對市場風險的高度警覺。

大衛·泰珀創辦的Appaloosa在第2季度積極參與賣出交易，儘管增持9家公司，但其中2家被完全賣出，另外26家被減持，尤其是對成長型股票如輝達（NVIDIA）、Meta及微軟 的減持引市場注目。

報導指出，泰珀的投資風格通常偏向於高風險、高回報，但在當前的市場環境中，他選擇了減少風險敞口。

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