晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

華爾街的不祥警告 ! 美媒點名 : 4名價值投資的億萬富翁全是淨賣家

2024/10/16 09:46

包括巴菲特在內的4位著名的億萬富翁基金經理持續賣股，給予華爾街無聲的警告。（路透）包括巴菲特在內的4位著名的億萬富翁基金經理持續賣股，給予華爾街無聲的警告。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數以及納斯達克綜合指數屢創收盤新高，華爾街正經歷歷史上最昂貴的股市之一。美媒報導，4位注重價值型投資的億萬富翁持續拋售股票，引發了市場的關注與擔憂，似乎暗示著潛在的風險。

報導指出，當前的華爾街正經歷歷史上最昂貴的股市之一，本益比（P/E）成為衡量價值的重要指標。截至10月9日，標準普爾500指數的席勒本益率收於37以上，接近歷史高位。

歷史數據顯示，當席勒本益率突破30時，市場通常會經歷顯著的下跌。過去153年中，標準普爾500指數的席勒本益率僅有6次突破30，其中5次之後市場至少損失20%。這數據無疑為當前市場的高估值，敲響了警鐘。

今年以來，包括股神巴菲特（Warren Buffett）、傳奇投資人比爾·阿克曼 （Bill Ackman） 以及泰勒·史密斯 （Terry Smith）與華爾街大鱷大衛·泰珀 （David Tepper） 等知名的價值投資者卻選擇了拋售，對市場發出無聲的警告。

一直以來，巴菲特的策略是尋找價值被低估的公司，然而，當市場達到歷史高位時，他會選擇保持現金以應對潛在的市場調整。

現今，巴菲特旗下的波克夏已連續7個季度內淨賣出股票，累計金額接近1320億美元（約新台幣4.25兆元）。至2024年中，波克夏的現金及現金等價物與美國國債達到了創紀錄的2769億美元（約新台幣8.91兆元），顯示出巴菲特對市場的謹慎態度。

同樣的阿克曼所掌舵的潘興廣場資本公司 （Pershing Square Capital Management）在第二季度進行了大規模的拋售，儘管新增2家公司持股，但對其他5家公司減持幅度遠超過買入。

泰勒·史密斯創辦的Fundsmith在第2季度進行手上40家公司的投資調整，其中有37家被減持。史密斯以長期持有股票，並能經過時間考驗的投資策略而聞名，但在當前美股高估值的環境下，他的減持行為顯示出對市場風險的高度警覺。

大衛·泰珀創辦的Appaloosa在第2季度積極參與賣出交易，儘管增持9家公司，但其中2家被完全賣出，另外26家被減持，尤其是對成長型股票如輝達（NVIDIA）、Meta及微軟 的減持引市場注目。

報導指出，泰珀的投資風格通常偏向於高風險、高回報，但在當前的市場環境中，他選擇了減少風險敞口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財